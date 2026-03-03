Marzo pazzerello, ecco i record storici: da -10°C a +29°C

«Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello», recita un noto proverbio a sfondo meteorologico. È vero, in questo periodo capita spesso di assistere a parentesi stabili seguite da improvvisi peggioramenti, ma la nostra serie storica ci insegna che non è solo l’alternanza fra cieli sereni e giornate di pioggia a caratterizzare il terzo mese dell’anno.

La proverbiale «pazzia» marzolina va ben oltre: basti pensare alla storica ondata di freddo che nel 2005 portò temperature da record: ventuno anni fa, all’alba del 2 marzo, l’osservatorio dell’istituto Pastori rilevò una minima pari a -10,0°C. Il giorno dopo la neve cadde a larghe falde, portando un accumulo di circa 15 centimetri.

A proposito di brividi fuori stagione, merita un cenno anche la massima rilevata a Mompiano nel pomeriggio del 1° marzo 2018: la temperatura non riuscì a superare i -1,1°C e in quell’occasione la coltre bianca raggiunse i 10 centimetri.

La regina delle nevicate tardive risale però al 9-10 marzo 2010, quando l’accumulo, all’ombra del Cidneo, fu di 24 centimetri. E così abbiamo già svelato la soluzione dell’ultimo meteoquiz, che non a caso corrisponde all’opzione meno votata dai nostri lettori: sembra incredibile pensare a una nevicata di simili proporzioni in marzo, eppure è accaduto davvero.

Nel 1997 una clamorosa ondata di caldo fuori stagione

Se invece preferite il caldo fuori stagione, forse ricorderete ciò che accadde nel 1997, quando un’eccezionale impennata termica portò temperature in linea con le medie di fine giugno. Nel pomeriggio del 17 marzo la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una massima di +27,3°C, mentre l’osservatorio dell’istituto Pastori arrivò addirittura a +28,8°C, un valore vicino alle medie di fine giugno.

Per il nuovo quesito vi chiediamo di prendere in considerazione l’inverno 2025-2026, che secondo il calendario meteorologico è iniziato il 1° dicembre e si è concluso il 28 febbraio.