Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo

Marzo pazzerello, ecco i record storici: da -10°C a +29°C

Riccardo Paroni
Tra il 9 e il 10 marzo del 2010 la regina delle nevicate tardive: l’accumulo, all’ombra del Cidneo, fu di 24 centimetri
La stazione meteorologica di Mompiano durante la nevicata del 10 marzo 2010 - © www.giornaledibrescia.it
La stazione meteorologica di Mompiano durante la nevicata del 10 marzo 2010 - © www.giornaledibrescia.it
AA

«Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello», recita un noto proverbio a sfondo meteorologico. È vero, in questo periodo capita spesso di assistere a parentesi stabili seguite da improvvisi peggioramenti, ma la nostra serie storica ci insegna che non è solo l’alternanza fra cieli sereni e giornate di pioggia a caratterizzare il terzo mese dell’anno.

La proverbiale «pazzia» marzolina va ben oltre: basti pensare alla storica ondata di freddo che nel 2005 portò temperature da record: ventuno anni fa, all’alba del 2 marzo, l’osservatorio dell’istituto Pastori rilevò una minima pari a -10,0°C. Il giorno dopo la neve cadde a larghe falde, portando un accumulo di circa 15 centimetri.

A proposito di brividi fuori stagione, merita un cenno anche la massima rilevata a Mompiano nel pomeriggio del 1° marzo 2018: la temperatura non riuscì a superare i -1,1°C e in quell’occasione la coltre bianca raggiunse i 10 centimetri.

La regina delle nevicate tardive risale però al 9-10 marzo 2010, quando l’accumulo, all’ombra del Cidneo, fu di 24 centimetri. E così abbiamo già svelato la soluzione dell’ultimo meteoquiz, che non a caso corrisponde all’opzione meno votata dai nostri lettori: sembra incredibile pensare a una nevicata di simili proporzioni in marzo, eppure è accaduto davvero.

Nel 1997 una clamorosa ondata di caldo fuori stagione

Se invece preferite il caldo fuori stagione, forse ricorderete ciò che accadde nel 1997, quando un’eccezionale impennata termica portò temperature in linea con le medie di fine giugno. Nel pomeriggio del 17 marzo la stazione meteorologica di Ghedi rilevò una massima di +27,3°C, mentre l’osservatorio dell’istituto Pastori arrivò addirittura a +28,8°C, un valore vicino alle medie di fine giugno.

Il meteoquiz

Per il nuovo quesito vi chiediamo di prendere in considerazione l’inverno 2025-2026, che secondo il calendario meteorologico è iniziato il 1° dicembre e si è concluso il 28 febbraio. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
nevefreddocaldorecordmeteoquizmarzoprimaveranevicatetemperaturemeteo
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario