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Caldo anomalo, a Brescia il peggio deve ancora arrivare

Nel corso del fine settimana assisteremo a un ulteriore rialzo termico, che probabilmente porterà picchi vicini ai 36-37°C
Riccardo Paroni
Temperature in continuo aumento in città e provincia - Foto Epa/Frederic Sierakowski © www.giornaledibrescia.it
Temperature in continuo aumento in città e provincia - Foto Epa/Frederic Sierakowski © www.giornaledibrescia.it

Giorno dopo giorno, la pesante ondata di caldo annunciata dai meteorologi sta entrando nel vivo. Per capire di cosa stiamo parlando, ecco alcune massime rilevate ieri pomeriggio in città e provincia: Fornaci +35,1°C, Bagnolo Mella +34,9°C, Leno +34,4°C, Pozzolengo +34,2°C, Mompiano +33,7°C, Palazzolo sull’Oglio +33,4°C.

Non sono certamente valori da record, ma si tratta di temperature lontanissime dalla normalità: nella seconda decade di giugno la media delle temperature massime, relativa al trentennio 1991-2020, è pari a +28,0°C.

Se invece prendiamo in considerazione il periodo compreso fra il 1961 e il 1990, la media scende a +26,0°C. Un altro mondo rispetto ai valori di questi giorni.

Previsioni impietose: sarà un fine settimana bollente

Il bollente abbraccio dell'anticiclone - Wetterzentrale.de
Il bollente abbraccio dell'anticiclone - Wetterzentrale.de

Chi spera in un ritorno a temperature più sopportabili dovrà avere molta pazienza, perché le previsioni sono impietose: nel corso del fine settimana assisteremo a un ulteriore rialzo termico, che probabilmente porterà picchi vicini ai 36-37°C, e la cappa di caldo anomalo ci terrà compagnia fino a data da destinarsi.

I record storici dovrebbero rimanere imbattuti, ma i conti si fanno alla fine, e comunque vada rileveremo temperature eccezionali per il mese di giugno.

L’unica, piccola variazione sul tema di un fine settimana bollente, sarà la possibilità, da confermare, di qualche temporale di calore sui rilievi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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