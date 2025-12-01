Trekking invernale sul Garda, i sentieri da non perdere

Escursioni anche d’inverno sul Garda bresciano: attorno al lago non si smette mai di camminare. Le giornate sono più corte, ma la voglia di stare all’aria aperta non si spegne.

Il lago, dove il clima resta mite anche nei mesi più freddi, è un paradiso per chi ama il trekking, le camminate panoramiche e le escursioni nella natura: i sentieri sono praticabili tutto l’anno e, con l’aria tersa e limpida delle giornate invernali, i panorami diventano ancora più nitidi e sorprendenti. C’è l’imbarazzo della scelta tra percorsi facili, adatti a tutta la famiglia – magari in ambiente urbano – o escursioni più impegnative, a stretto contatto con la natura selvaggia.

Tra borghi e natura

Tra i trekking urbani più suggestivi spicca quello che attraversa le vie del centro storico di Sirmione, portandoci alla scoperta di straordinari monumenti: dai resti romani delle Grotte di Catullo alle testimonianze altomedievali come la chiesa di San Salvatore, dal celebre Castello Scaligero fino a Villa Callas, dove soggiornò la Divina.

Per un contatto più diretto con la natura, sempre senza dover affrontare dislivelli eccessivi, ci sono i percorsi che si snodano nel basso e medio lago, come il sentiero CAI 801, che corre lungo le dorsali delle colline moreniche formatesi con le glaciazioni e che oggi fanno da corona al basso Garda. Il tracciato alterna aree urbanizzate a zone collinari ricoperte da boschi e prati erbosi, fino ad addentrarsi in aree agricole con le coltivazioni tipiche del territorio: vigneti e uliveti.

Particolarmente suggestivo è il tratto che, dalla frazione dei Barcuzzi, nel Comune di Lonato, scende all’Abbazia di Maguzzano, situata in una grande piana affacciata sul lago. È un luogo perfetto per tranquille passeggiate autunnali e invernali, immersi nel verde e nella pace che circondano uno dei luoghi dello spirito più antichi e affascinanti del Garda.

Un altro itinerario imperdibile è il trekking alla scoperta dei castelli della Valtenesi, che parte da Moniga del Garda. Tra i borghi fortificati sorti sulle colline gardesane nel X secolo, il castello di Moniga è uno dei meglio conservati: un tipico castello–ricetto, con un’aggregazione di case – tuttora abitate – racchiuse entro la cinta muraria. Salendo verso l’Alto lago, l’ambiente si fa più montano e aumentano difficoltà e dislivelli.

Panorami d’altura

Piacevoli da percorrere anche in inverno sono i sentieri del monte San Bartolomeo, un vero e proprio belvedere sul golfo di Salò, dal quale si godono ampie vedute sul lago. Un altro grande classico che non conosce stagioni è la salita al monte Pizzocolo, sopra Toscolano: nelle giornate limpide, dalla cima lo sguardo spazia su un panorama grandioso che abbraccia tutto il lago di Garda. In rete si trovano informazioni dettagliate su questi e su molti altri percorsi. Zaino in spalla, e via: partiamo.

In questa stagione però è ancora più importante avere sempre a disposizione calzature adeguate al tipo di terreno e informazioni aggiornate sulle condizioni meteo e le ore di luce.