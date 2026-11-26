Quattro tappe e quattro regioni attraversate lungo un cammino che conduce da Varzi, in provincia di Pavia, fino a Portofino.
È un percorso moderno d’interesse storico quello della Via del Sale, che sfrutta tratti di strade, mulattiere e sentieri affrontati dai mercanti per riproporre il tragitto che l’«oro bianco» compiva dal porto di Genova fino all’Oltrepò Pavese, e da qui a tutta la Lombardia, per essere utilizzato soprattutto nella conservazione dei cibi.
Quattro tappe
Le quattro tappe accompagnano gli escursionisti dalla Valle Staffora attraverso l’Appennino, toccando porzioni della Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria, in un viaggio che muta nei colori, odori e ambienti, e che trova la sua conclusione davanti al mare nella parte occidentale del golfo del Tigullio.
La stagione autunnale è un buon periodo dell’anno per affrontare questo cammino che raggiunge la sua quota massima sul Monte Chiappo nel corso della prima tappa, della quale proponiamo la descrizione.
Si parte dalla zona più bassa del paese di Varzi dove si trova parcheggio nella grande Piazza della Fiera. A piedi si attraversa il torrente Staffora sul vicino ponte e al termine di questo a sinistra si trova l’indicazione della Via del Sale sulla quale ci si immette. Dopo un tratto su sterrato accanto al corso d’acqua si trovano le indicazioni del sentiero numero 102 che farà da riferimento fino al punto di arrivo.
Un tratto ripido e sconnesso conduce al piccolo paese di Monteforte, da qui a Castellaro e poi in salita attraverso i boschi appenninici fino alla località Pian della Mora (bivacco non custodito) dove l’escursione raggiunge la metà del suo sviluppo.
Riferimenti
I riferimenti della camminata che si presentano nei tratti a seguire sono dati dal Monte Boglelio (panorama a nord-est sulla Pianura padana), dal Monte Bagnolo (vetta erbosa con vista sulle sottostanti faggete) e poi dal Colle della Seppa, al quale si arriva senza significativi strappi, che rappresentava un tempo il collegamento principale tra le valli Curone e Stàffora. Oltre il Monte Garavè si prosegue tra fasce boscate e prati fino all’ampia piramide erbosa del Monte Chiappo col l’adiacente rifugio (per informazioni sulle aperture: rifugiocielo@cielo.io).
Partenza: Varzi (PV), Piazza della Fiera, 404 metri s.l.m.
Arrivo: Monte Chiappo, 1700 metri s.l.m.
Dislivello: circa 1300 metri
Tempo di percorrenza: 6h 30’ (solo andata)
Difficoltà: E (Escursionistico)