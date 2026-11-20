Un nuovo percorso invita gli appassionati di turismo lento a esplorare il lago d’Iseo da una prospettiva diversa. È il Cammino dei borghi riflessi, un itinerario di 101 chilometri suddivisi in sei tappe, che attraversa i vicoli dei paesi affacciati sul Sebino, segue antiche mulattiere tra i boschi e percorre sentieri panoramici con viste suggestive sull’acqua con arrivo a Montisola.
Il progetto, realizzato con il sostegno di Regione Lombardia, propone un tracciato che alterna 55 chilometri di sentieri e 46 di strade. Il dislivello positivo varia, a seconda della giornata, tra 300 e 900 metri; per la tappa più impegnativa è disponibile anche una variante pianeggiante. Il punto più elevato del percorso si trova sul Monte Creò, a 1.044 metri di quota.
Non è necessario affrontare l’intero cammino in un’unica occasione: le sei tappe possono essere distribuite su due o tre fine settimana, sfruttando i collegamenti in autobus e, lungo la sponda bresciana, anche quelli ferroviari.
La Credenziale del Cammino (completa di cartina del percorso) è gratuita e può essere ritirata presso il bar Garibaldi in piazza Garibaldi, a Iseo, e fatta timbrare alla fine di ogni tappa. Maggiori info sul sito di Visit Lake Iseo.