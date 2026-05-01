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OutdoorGDB+Valtrompia e Lumezzane

In Val Gobbia c’è un’escursione che promette di far sfiorare il cielo

Si tratta della Via del Sacro in Val Gobbia, che tocca diverse chiese, chiesette, eremi, santuari e cappelle. Ecco le indicazioni per affrontare il tracciato
Ruggero Bontempi
Lumezzane vista da Conche - © www.giornaledibrescia.it
Lumezzane vista da Conche - © www.giornaledibrescia.it

«Avverto il privilegio di sostare su queste vette e di vivere un rapporto così stretto con il cielo: stare con la testa nel cielo ci rende divini (…). La mia esperienza della realtà diventa esperienza spirituale, anche se il punto che cerco non si lascia possedere, anzi arretra mentre mi avvicino, e mi conduce fin sulla soglia dell’interiorità».

Il valore dell’esperienza di sacralità della montagna che molte persone condividono si condensa in queste parole estratte dal bel volume di Vittorio Sgarbi «Il cielo più vicino. La montagna nell’arte».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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