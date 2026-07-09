Prati, lidi e piccole insenature: le spiagge del Garda da scoprire

C’è spiaggia e spiaggia. Sul Garda basta percorrere pochi chilometri per passare da un prato affacciato sull’acqua a una piccola baia incastonata tra le rocce. È una delle caratteristiche meno scontate della sponda bresciana: cambiano il paesaggio, i fondali e perfino il modo di vivere il lago.
La parte meridionale del lago
Nella parte meridionale, tra Sirmione, Desenzano, Lonato, Padenghe, Moniga e Manerba, prevalgono spiagge ampie, con ciottoli e ghiaia fine, spesso affiancate da prati, alberi e aree attrezzate.
I fondali digradano lentamente e rendono questa parte del lago particolarmente apprezzata da famiglie con bambini, da chi ama nuotare in acque tranquille e da chi cerca una giornata di relax.
Baie e insenature
Risalendo verso Salò, Gardone Riviera, Toscolano e Gargnano, il paesaggio cambia progressivamente. Le montagne si avvicinano all’acqua, la costa diventa più frastagliata e le spiagge lasciano spazio a piccole baie, insenature e tratti di riva dove la vegetazione mediterranea arriva quasi fino al lago.
Qui il panorama cambia continuamente e anche una semplice passeggiata lungo la costa permette di scoprire scorci molto diversi tra loro.
Verso nord
Più a nord, verso Limone e Tremosine, il Garda mostra forse il suo volto più spettacolare.
Le pareti rocciose si riflettono nell’acqua, il vento rende questa parte del lago una meta molto frequentata dagli appassionati di vela, windsurf, Sup e altri sport acquatici, mentre chi preferisce una giornata più tranquilla può trovare piccole spiagge dove fermarsi lontano dalle aree più affollate. A unire tutta la costa resta però la qualità delle acque.
Tutela del lago
Anche quest’anno diverse località gardesane hanno ottenuto la Bandiera Blu, riconoscimento internazionale assegnato ai litorali che rispettano precisi criteri di qualità ambientale, sicurezza, accessibilità e servizi. Un risultato che conferma l’attenzione dedicata negli anni alla tutela del lago e alla fruibilità delle sue spiagge.
Ogni tratto di costa offre un’esperienza diversa. C’è chi sceglie un lido attrezzato con bar e noleggio lettini, chi preferisce stendere l’asciugamano su un prato, chi alterna un bagno a una passeggiata sul lungolago o a un pranzo in uno dei borghi affacciati sull’acqua.