Lago di Garda sicuro: ecco il piano estivo per i 158 km di coste

Garantire la sicurezza delle acque gardesane - 370 km quadrati di superficie e 158 km di coste - è un complesso lavoro di squadra.
Il compito è affidato a un esercito di uomini e mezzi, pronto a reggere l’urto di una nuova stagione nautica, animata da migliaia di barche (sulla riviera bresciana si contano 1.798 posti barca nei porti pubblici e 997 ormeggi nei campi boa, oltre ad almeno 1.500 posti barca privati). Si tratta di imbarcazioni talvolta condotte da provetti marinai, altre volte da perfetti sprovveduti che non sempre hanno un approccio responsabile verso il lago che, invece, richiede una generosa dose di prudenza.
Lavoro di squadra
Il coordinamento di tutti gli interventi Sar - acronimo di search and rescue, ricerca e soccorso -, come st
abilito dal protocollo d’intesa sottoscritto ogni anno dal 2018 dalle Prefetture di Brescia, Verona e Trento, è affidato alla Guardia Costiera.
Sul campo, distribuite capillarmente attorno al lago, operano però anche altre forze: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, associazioni di volontariato e Protezione Civile.
Il Nucleo gardesano della Guardia Costiera, comandato dal capitano di corvetta Massimiliano Quinto, è costituito da 45 militari del Corpo delle Capitanerie di porto, tutti abilitati al salvamento in acqua. Comando e sala operativa si trovano a Salò, ma durante l’estate l’organico e una decina di mezzi navali vengono dislocati in quattro sedi.
Alla base salodiana si affiancano i distaccamenti di Desenzano nel basso lago, Torbole nell’alto Garda trentino e Bardolino, lungo la riviera veronese. Ogni distaccamento dispone di almeno due mezzi nautici.
A Peschiera ha sede la Squadra acque interne della Polizia di Stato che schiera le «volanti del lago».
Una dozzina di uomini può contare su una motovedetta, un motoscafo veloce, un gommone e due moto d’acqua.
A questi mezzi se n’è aggiunto un altro, inaugurato il 17 giugno: un potente Saver 870 Walkaround, con due motori da 200 cavalli ciascuno, progettato specificamente per il pattugliamento e il soccorso sulle acque del Garda. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo di 15 Comuni del lago - otto della provincia di Verona e sette della provincia di Brescia - e del Cantiere Saver.
Ha invece sede a Salò la Sezione Operativa Navale Lago di Garda della Guardia di Finanza, dove un comandante e 43 militari hanno a disposizione tre motovedette della classe V.3000.
I compiti
Oltre a svolgere i compiti che rappresentano il core business del Corpo - dalla polizia economico finanziaria ai controlli sul noleggio delle unità da diporto e sulla pesca - la Sezione si occupa anche di sicurezza, pattugliando e presidiando le acque.
Completano il quadro i Vigili del Fuoco, che dispongono di motovedette dislocate a Salò, Riva del Garda e Bardolino; i Carabinieri, con una motovedetta operativa di stanza nel Comune veronese di Torri del Benaco; la Polizia Provinciale e le Polizie Locali; il 118 e numerose associazioni di Protezione Civile. Alcune, come i Volontari del Garda, sono altamente specializzate negli interventi in profondità.
Formazione
Nell’ambito dell’operazione «Mare e laghi sicuri 2026», Guardia Costiera e Comunità del Garda hanno predisposto un programma di informazione e prevenzione. L’iniziativa si svolgerà lungo le passeggiate a lago maggiormente affollate, con info point presidiati da personale della Guardia Costiera e materiale informativo in tre lingue - italiano, inglese e tedesco - contenente consigli utili per bagnanti e diportisti.
Ricordiamo infine che è attivo il canale WhatsApp della Guardia Costiera del Garda, utile per ricevere bollettini meteorologici e informazioni su manifestazioni e pericoli presenti sul bacino.