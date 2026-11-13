Gheza e Ducoli firmano una nuova via sulle pareti delle gole del Verdon

Prima o poi tutti gli arrampicatori europei organizzano un viaggio sulle pareti delle gole del Verdon nella regione francese della Haute Provence, e anche il duo di amici scalatori camuni Leonardo Gheza e Luca Ducoli non poteva essere da meno. Diversi e tutti validi sono i fattori che rendono celebre e apprezzato questo spettacolare contesto naturalistico che si compone di alte pareti a picco sul fiume, di una solida roccia calcarea lavorata dagli agenti atmosferici, e ancora del lago di Saint Croix, del sentiero Martel sul fondo e delle distese di campi di lavanda a incrementare il fascino paesaggistico.
La cordata
La cordata Ducoli-Gheza fin dal primo incontro ha mostrato apprezzamento per le vertiginose pareti del Verdon dove, per arrivare all’attacco delle vie esistenti, serve calarsi dall’alto dal bordo del canyon affrontando un vuoto che impressiona. I due hanno rivolto le loro attenzioni nell’autunno dello scorso anno verso un settore di parete non ancora interessato da tracciature, ma la prima salita in libera è arrivata poche settimane fa.
«Ho buttato l’occhio qua e là con l’intenzione di trovare un possibile spazio libero», ha raccontato Gheza, che nel mese di settembre 2025 ha intuito la possibilità di percorrere una nuova linea sulla parete dell’Estellié. Tracciare una linea nuova in questo eldorado mondiale dell’arrampicata è un’esperienza che non ha prezzo, ritiene Gheza, che ha iniziato a studiare la parete in compagnia di Luca Ducoli e Daniele Lorusso, un altro forte alpinista camuno che si è accollato l’onere e l’onore di salire il primo tiro di corda.
«Amo l’arrampicata ma anche l’avventura», ha raccontato Leo, pienamente consapevole che le nuove salite affrontate dal basso riescano ad unire questi elementi in un gioco ricco di incognite e per questo ancora più intrigante, dovendo tener conto della sorpresa totale che riserva quello che c’è sopra ogni metro di parete guadagnato.
Le difficoltà
La progressione ha presentato oltre alle difficoltà della roccia anche la necessità di confrontarsi con condizioni meteorologiche non ideali, con periodi di piogge intense e forti raffiche di vento che hanno reso ulteriormente faticose la giornate trascorse sulla parete, in totale sei quelle spese tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025. L’impegno del gruppo è stato ripagato dalla tracciatura di una via lunga 220 metri, sette tiri di corda con difficoltà molto elevate di grado 8b+, del tutto indipendente da altre salite.
L’arrampicata si caratterizza per una progressione che richiede stili diversi, sempre in leggero strapiombo, a tratti utilizzando piccoli appigli su gocce, e in altri sfruttando tacche, buchi a canne.
«Fragili equilibri»
La ciliegina sulla torta per questa nuova realizzazione è arrivata quest’anno, quando alla corda di Gheza e Ducoli si è legata anche la forte arrampicatrice Iris Bielli, che lo scorso 22 ottobre è riuscita a salire in giornata in libera e da capocordata tutti i sette tiri.
Il nome dato alla via è «Fragili equilibri». L’ispirazione è arrivata dal tiro di corda più difficile, e la spiega ancora Leo Gheza: «Durante i tentativi di decifrarlo sia io sia Iris abbiamo rotto qualche appoggio, abbastanza importante ma non fondamentale. Ogni volta che un appoggio saltava i movimenti andavano impostati in maniera diversa».