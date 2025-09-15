Giornale di Brescia
Outdoor

La nuova salita dei camuni Gheza e Ducoli sulle Dolomiti di Fanes

Ruggero Bontempi
I due arrampicatori hanno disegnato una nuova via sulla parete sud della Furcia Rossa III, denominandola «Il tempo sospeso»
Luca Ducoli e Leo Gheza - Foto Enrico Polo
Luca Ducoli e Leo Gheza - Foto Enrico Polo
Mani (e piedi) di arrampicatori camuni hanno disegnato una nuova via su una parete delle Dolomiti. Lo sguardo di Luca Ducoli e Leo Gheza questa volta non si è indirizzato verso alcuna montagna famosa, ma in direzione della poco conosciuta parete sud della Furcia Rossa III nel gruppo delle Dolomiti di Fanes, all’interno del territorio del parco naturale altoatesino di Fanes, Sennes e Braies.

La cordata camuna in azione - Foto Enrico Polo
La cordata camuna in azione - Foto Enrico Polo

Solo due recenti vie solcano il poderoso muro che ha attirato i due amici camuni, che si sono impegnati a percorrere una terza nuova linea caratterizzata da ottima roccia, supportati dalle attività perlustrative della freeskier Arianna Tricomi. Lo stile di apertura adottato ha cercato di dare lettura delle più piccole caratteristiche della roccia per individuare le protezioni da posizionare.

La nuova via

Il nome scelto dai due componenti della cordata camuna per la nuova via è «Il tempo sospeso». Leo Gheza ha raccontato che il significato è quello di dare valore ai momenti in parete, quando ti stacchi da tutto (lavoro e impegni) per entrare in un’altra dimensione che ti avvolge fino alla fine, fino a quando i piedi non toccano nuovamente a terra.

Tracciato della nuova via - Foto Enrico Polo
Tracciato della nuova via - Foto Enrico Polo

Sulla stessa scia anche Luca Ducoli, per il quale, in questo posto poco conosciuto, gli arrampicatori possono trovare una roccia incredibile che non ha niente da invidiare ad altre pareti più famose in Dolomiti. L’esposizione della parete la rende adatta per essere affrontata anche nelle mezze stagioni.

Argomenti
