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«Montagna, giovani e inclusione», l’incontro al Brixia Forum

Martedì 16 giugno alle 10.30 il dibattito sul valore della montagna come esperienza educativa e formativa
Giovani in montagna - © www.giornaledibrescia.it
Giovani in montagna - © www.giornaledibrescia.it

La montagna come spazio di inclusione, occasione per generare autostima e strumento terapeutico. È il tema dell’incontro «Montagna, giovani e inclusione», in programma martedì 16 giugno alle 10.30 nell’Auditorium del Brixia Forum, in via Caprera 5 a Brescia.

Il dibattito approfondirà il valore della montagna come esperienza educativa: attraverso movimento, aria aperta e sport, può diventare esercizio alla fatica e apertura all’altro. Si inserisce inoltre nell’ambito della manifestazione «M come Montagna», promossa da Pro Brixia e in programma a Brescia il 14 e 15 novembre 2026.

I relatori

L’appuntamento sarà moderato da Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, e introdotto da Roberto Zini, presidente di Pro Brixia.

Interverranno un rappresentante di Regione Lombardia; Laura Castelletti, sindaca di Brescia; Anna Giorgi, professoressa ordinaria e responsabile del Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, delegata della rettrice alla promozione del progetto didattico, di ricerca e di terza missione per la valorizzazione del territorio montano; Chiara Mulè, direttore del Reparto Riabilitazione e Recupero funzionale della Fondazione Poliambulanza; Emanuele Frugoni, referente Lombardia di Simont-Società Italiana di Montagnaterapia; Claudio Dal Ben, presidente della Società Escursionisti Bresciani Ugolini; Tony Massardi, titolare di Gialdini Outdoor; Pamela Novaglio, atleta paralimpica nelle specialità biathlon, sci di fondo e tiro a segno. Ospite Enzo Rizzi, presidente di Ana Brescia-Associazione nazionale alpini.

L’evento è aperto a tutti, con conferma di partecipazione allo 030.3725325 – segreteria@mcomemontagna.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Brixia Forummontagnagiovaniinclusione
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