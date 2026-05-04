Matteo Bonalumi conquista il Makalu: «La mia scalata più difficile»
Il bresciano ha conquistato due giorni fa la cima della montagna himalayana che è la quinta più alta della Terra. Tante le criticità incontrate: dalle pendenze delle pareti alle temperature estreme. «Si è congelato anche il bagòss che mi ero portato da Brescia come sfizio»
Barbara Fenotti
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Bonalumi ce l'ha fatta: ha conquistato il Makalu, la quinta vetta più alta del mondo
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