Matteo Bonalumi conquista il Makalu: «La mia scalata più difficile»

Il bresciano ha conquistato due giorni fa la cima della montagna himalayana che è la quinta più alta della Terra. Tante le criticità incontrate: dalle pendenze delle pareti alle temperature estreme. «Si è congelato anche il bagòss che mi ero portato da Brescia come sfizio»