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Matteo Bonalumi conquista il Makalu: «La mia scalata più difficile»

Il bresciano ha conquistato due giorni fa la cima della montagna himalayana che è la quinta più alta della Terra. Tante le criticità incontrate: dalle pendenze delle pareti alle temperature estreme. «Si è congelato anche il bagòss che mi ero portato da Brescia come sfizio»
Barbara Fenotti
Bonalumi ce l'ha fatta: ha conquistato il Makalu, la quinta vetta più alta del mondo
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Bonalumi ce l'ha fatta: ha conquistato il Makalu, la quinta vetta più alta del mondo

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