Giornale di Brescia
Abbonati
Outdoor
Outdoor

«Makalu-La piramide nera»: la nuova sfida di Bonalumi diventa un libro

L’alpinista bresciano presenterà il volume in cui racconta la scalata della quinta montagna più alta del mondo sabato 14 novembre alle 17 alla Libreria Tarantola 1899
L'alpinista bresciano Matteo Bonalumi
L'alpinista bresciano Matteo Bonalumi

Una piramide nera che sfida il cielo, un alpinista che non sa resistere al richiamo dell'alta quota, i ricordo di ciò che è stato e la continua tensione verso ciò che non si può afferrare. Con «Makalu-La piramide nera» (Marco Serra Tarantola Editore; 236 pp.) Matteo Bonalumi torna in libreria, grazie quarto volume dei suoi racconti dal cuore delle montagne più alte della Terra.

Protagonista della nuova opera è il Makalu, gigante himalayano di 8.485 metri e quinta vetta più alta del Pianeta, celebre per la sua forma piramidale e per le difficoltà della salita. Ma protagoniste sono ovviamente le sue emozioni così come i racconti tecnici dell’ascesa, i paesaggi e le persone incontrate lungo il viaggio, a cominciare dall’imprescindibile amico e compagno di fatiche Dawa Sherpa a cui sono dedicati i capitoli iniziali del volume.

La presentazione

Il volume, che segue le pubblicazioni «Lassù, fino alle stelle», «Everest, il sogno» e «Annapurna. Tra sogno e vertigine», sarà presentato sabato 14 novembre alle 17 alla Libreria Tarantola 1899, in via Fratelli Porcellaga 4, a Brescia. A dialogare con l'autore sarà Stefano Martinelli del Giornale di Brescia. L'incontro, organizzato con il sostegno del Cai di Brescia e di Marco Serra Tarantola, si concluderà con un aperitivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Matteo BonalumiMakalulibroalpinistaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...