«Makalu-La piramide nera»: la nuova sfida di Bonalumi diventa un libro

Una piramide nera che sfida il cielo, un alpinista che non sa resistere al richiamo dell'alta quota, i ricordo di ciò che è stato e la continua tensione verso ciò che non si può afferrare. Con «Makalu-La piramide nera» (Marco Serra Tarantola Editore; 236 pp.) Matteo Bonalumi torna in libreria, grazie quarto volume dei suoi racconti dal cuore delle montagne più alte della Terra.
Protagonista della nuova opera è il Makalu, gigante himalayano di 8.485 metri e quinta vetta più alta del Pianeta, celebre per la sua forma piramidale e per le difficoltà della salita. Ma protagoniste sono ovviamente le sue emozioni così come i racconti tecnici dell’ascesa, i paesaggi e le persone incontrate lungo il viaggio, a cominciare dall’imprescindibile amico e compagno di fatiche Dawa Sherpa a cui sono dedicati i capitoli iniziali del volume.
La presentazione
Il volume, che segue le pubblicazioni «Lassù, fino alle stelle», «Everest, il sogno» e «Annapurna. Tra sogno e vertigine», sarà presentato sabato 14 novembre alle 17 alla Libreria Tarantola 1899, in via Fratelli Porcellaga 4, a Brescia. A dialogare con l'autore sarà Stefano Martinelli del Giornale di Brescia. L'incontro, organizzato con il sostegno del Cai di Brescia e di Marco Serra Tarantola, si concluderà con un aperitivo.