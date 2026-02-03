Escursionismo in montagna, il nuovo libro sulle buone pratiche

Nei giorni scorsi le montagne si sono nuovamente ricoperte di neve, e contemporaneamente è arrivato ad accompagnarla, è il caso di dire fresco di stampa, un nuovo volume della collana Cai Edizioni dal titolo «Escursionismo in ambiente innevato». Questo manuale è il primo che il Club Alpino Italiano dedica all’esplorazione della montagna in ogni condizione climatica e ambientale.

Il volume

Un dettaglio della copertina

In 360 pagine (costo 30 euro) istruttori esperti della Scuola centrale di escursionismo e cicloescursionismo e della Commissione centrale di escursionismo del Cai dettagliano conoscenze e buone pratiche per praticare l’escursionismo in montagna in diversi tipi di situazione, coniugando nozioni di tecnica, sicurezza e prevenzione del rischio.

Si tratta di temi necessari da affrontare per promuovere un’attività di stagione alla portata di molti escursionisti, ma che richiede comunque adeguata preparazione e consapevolezza in ordine alle condizioni ambientali e alle attrezzature invernali da utilizzare.

La lettura delle pagine accompagna alla conoscenza delle tecniche di progressione su neve e ghiaccio – con particolare attenzione all’uso di ciaspole, ramponi e piccozza – fino alle manovre di corda, in un percorso strutturato che integra pratica, teoria e prevenzione.

I temi

Ampio spazio è dedicato all’analisi del terreno, alla morfologia dei versanti, ai fondamenti di nivologia e alla comprensione del fenomeno delle valanghe, con un’attenzione costante alla gestione e alla prevenzione del rischio. In conclusone è presente un focus sul bollettino nivo-meteorologico e un glossario di base, strumenti indispensabili per orientarsi correttamente nella corretta comprensione delle condizioni ambientali.

Il volume non è rivolto soltanto agli aspiranti istruttori e ai frequentatori dei corsi Cai, ma anche a tutti gli escursionisti che vogliono incrementare le loro conoscenze, unendo rigore tecnico e chiarezza espositiva.