Il «3V» in una sola tappa: Emanuele Cinelli racconta la sua impresa in un libro

Gli escursionisti bresciani conoscono bene l’itinerario di trekking che porta il nome di Sentiero delle Tre Valli, che un nuovo libro descrive in maniera vissuta e personale.

Il percorso a tappe inaugurato nel 1981 fu suddiviso in sette giorni di cammino per circa 130 chilometri di sviluppo, e presenta varianti di diverso impegno con partenza e arrivo in città.

Il 3V si snoda su entrambi i crinali della Valle Trompia che la connettono, transitando dal Passo del Maniva, alla Valle Sabbia e alla Valle Camonica. L’itinerario è dedicato alla memoria di Silvano Cinelli, promotore di questo tracciato e scomparso nel corso della sua percorrenza inaugurale.

Emanuele Cinelli è uno dei figli di Silvano, e a questo lungo itinerario è doppiamente affezionato, sia in virtù del legame parentale, sia per la passione che ha sviluppato per la montagna a partire da bambino, che ha maturato nella frequentazione scoutistica, all’interno del Gruppo Monte Maddalena e poi del Club Alpino Italiano, dove ha svolto anche l’attività di istruttore ai corsi di arrampicata su roccia e su ghiaccio.

Cessata l’attività alpinistica Emanuele ha portato avanti la pratica escursionistica, alla quale poi si è aggiunta quella della corsa in montagna. E proprio in relazione a quest’ultima attività è maturato il desiderio di percorrere continuativamente il famoso trekking bresciano.

Ci sono voluti sette tentativi, tra il 2016 e il 2020, per riuscire a realizzare di corsa la sua percorrenza.

Oggi quell’esperienza speciale è raccontata su un libro scritto da Emanuele ricco di dettagli e descrizioni. Il libro, dal titolo «TappaUnica3V», è disponibile su Amazon.