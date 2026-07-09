Escursioni tra borghi e vigneti, nell’entroterra del Garda

Non tutte le escursioni del Garda passano dal lago. Basta spostarsi nell’entroterra di Lonato per trovare un itinerario semplice che attraversa campagne, vigneti e piccoli borghi, seguendo le strade vicinali delle colline moreniche.
Partenza da Esenta
Il percorso parte da Esenta, dove è possibile lasciare l’auto nei pressi della chiesa parrocchiale. Da qui si imboccano le strade di campagna che si dirigono verso Centenaro, lungo un tracciato quasi interamente pianeggiante e adatto anche a chi cammina senza particolare allenamento.
Dopo aver lasciato il paese, il paesaggio cambia rapidamente. Le case si diradano e il percorso si snoda tra campi coltivati, filari di vite, cascine storiche e lunghi tratti sterrati percorsi quasi esclusivamente da mezzi agricoli.
Centenaro e il rientro ad anello
In meno di un’ora si raggiunge Centenaro, frazione di Lonato che conserva ancora l’impianto dei borghi rurali della zona. Una breve sosta permette di attraversarne il centro e osservare la chiesa di Santa Maria Nascente.
Il rientro segue un itinerario diverso, chiudendo l’anello tra vigneti di Lugana e Groppello e le prime ondulazioni delle colline moreniche. Da alcuni punti il profilo della Rocca di Lonato torna a farsi vedere, accompagnando gli ultimi chilometri verso Esenta.
L’intero percorso misura circa otto chilometri, con un dislivello inferiore ai cinquanta metri e un tempo di percorrenza di poco superiore alle due ore. Il fondo alterna strade sterrate, capezzagne e brevi tratti asfaltati con traffico molto limitato.
Consigli pratici
Per affrontarlo bastano scarpe comode con una buona suola, una borraccia e un cappellino nelle giornate più calde.
Proprio perché si sviluppa quasi sempre in aperta campagna, conviene evitare le ore centrali dell’estate. È un itinerario poco conosciuto ma facile da percorrere, che permette di scoprire un volto diverso del territorio gardesano, tra agricoltura, piccoli borghi e paesaggi che cambiano a pochi chilometri dal lago.