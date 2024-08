Cinque idee insolite per un Ferragosto in provincia di Brescia

È di nuovo quel momento dell’anno. Ce ne sono diversi in realtà di quei momenti nell’arco dei dodici mesi, quelli in cui ci si avvicina a una ricorrenza tradizionalmente ineludibile e si passano i giorni precedenti ad angustiarsi su cosa fare quel giorno.

Parliamo in questo caso, ovviamente, di Ferragosto, e quindi degli immancabili gruppi su Whatsapp per organizzare la grigliata o la gitarella al mare. Le alternative però sono parecchie e la proposta in provincia di Brescia è varia: ecco cinque spunti per attività all’aperto, dai laghi alla montagna.

Ne trovate altri, sempre validi, qui e qui. Qui invece un focus sulle escursioni da fare in tutte le zone della nostra provincia.

1 – Risveglio con le campane tibetane

Per chi desidera svegliarsi il 15 agosto nella pace dei sensi al Copelia di Padenghe è in programma una meditazione sonora con le campane tibetane alle 6 del mattino. La organizza Impatto Zero Studio, che propone a seguire anche una sessione di yoga e pilates (dalle 7 alle 7.50, dopo la pausa caffè. Poi, per chi vuole, c’è la colazione del Copelia). Bisogna prenotarsi, le info pratiche si trovano sulla pagina Instagram.

2 – Il treno dei Sapori

Il treno dei Sapori sul lago d'Iseo - Foto Treno dei Sapori

C’è un treno arancione di modello novecentesco ma con vagoni completamente rinnovati che porta i suoi passeggeri tra la Franciacorta, il lago d’Iseo e la Valcamonica, offrendo loro non soltanto panorami e scorci unici ma anche i sapori del territorio. Si chiama appunto Treno dei Sapori il convoglio che parte da Iseo e propone un viaggio con degustazioni a bordo di prodotti tipici delle zone attraversate. È un tragitto molto gettonato, ma si può provare a chiamare per capire se ci sono ancora posti disponibili. Qui info pratiche e contatti.

3 – Crociera e falò sul lago d’Idro

Il battello Idra per la crociera sul lago d'Idro - Foto Lake Idro Travel

Spesso lasciato per ultimo tra i laghi bresciani, l’Eridio è un posto tranquillo dove poter trascorrere una bella giornata tra acqua e natura. Oltre a tutto il ventaglio degli sport acquatici che si possono praticare, un’opzione poco conosciuta da chi non bazzica nei dintorni è la crociera con il Battello Idra: il tour in barca di circa due ore parte e torna a Lemprato e si ferma a Crone, Vantone, Anfo, Vesta, Baitoni e Ponte Caffaro. I biglietti si acquistano a bordo (l’intero giro costa 10 euro), gli orari sono consultabili qui.

Per concludere la giornata ci si può fermare a Idro, dove dopo la festa in piazza ci sarà il Falò di Ferragosto sulla spiaggia.

4 – Il palio degli asini di Mura

Una passata edizione del palio degli asini di Mura - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il palio degli asini di Mura è una tradizione quasi trentennale per i suoi abitanti ma uno spettacolo inedito per molti bresciani del resto della provincia. Dopo la vittoria della Fragola dello scorso anno, le contrade del paese sono di nuovo pronte a sfidarsi: l’appuntamento è per le 16.30, insieme alla sfilata medievale. Per chi volesse fermarsi, la serata prosegue con lo stand gastronomico, danze, fuochi d’artificio ed estrazione dei premi della lotteria.

5 – Parco delle Fucine

Per gli amanti delle passeggiate con un tocco di adrenalina, il Parco delle Fucine di Casto, tra la Valtrompia e la Valsabbia, è un mix di natura, sport e relax. Ponti tibetani, pareti per arrampicare, percorsi attrezzati e zip line si susseguono nella valle scavata tra rocce e ruscelli per un divertimento assicurato. Chi preferisce le due ruote non rimarrà deluso perché ci sono numerosi percorsi per mountain bike, anche per bambini. Il Parco è aperto dalle 9 alle 17.