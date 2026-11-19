Il vivace colore giallo e il rumore dei potenti motori turboelica compongono l’inconfondibile profilo visivo e acustico di un alleato fondamentale nella lotta contro gli incendi boschivi. L’aereo anfibio che si riconosce grazie a queste caratteristiche individuabili con facilità si chiama Canadair ed è stato progettato ingegneristicamente per assolvere in modo specifico a questa funzione.
Sul territorio nazionale la flotta dei velivoli a disposizione dei Vigili del Fuoco si compone di 18 Canadair, la più consistente su tutti i paesi europei. Tali aerei sono schierati in basi temporanee allestite in punti nevralgici, e presso le basi permanenti di Lamezia Terme, Roma e Genova. Proprio dalla città ligure partono i mezzi che intervengono in caso di necessità anche sulle montagne bresciane.
L’ultima estate caratterizzata da numerosi incendi in Europa e in varie zone d’Italia ha lasciato ferite importanti anche sul territorio della provincia di Brescia, che è stata interessata da eventi distribuiti soprattutto in Valle Sabbia, in Valle Trompia e nell’entroterra gardesano. I Canadair sono intervenuti in occasione di alcuni di questi eventi approvvigionandosi di acqua sulle superfici del lago d’Idro e del lago di Garda.
Questo aereo, che ha un’autonomia di oltre 2400 chilometri e può raggiungere velocità superiori a 370 chilometri orari, può caricare fino a 6137 litri di acqua con una manovra spettacolare definita scooping. La velocità del prelievo a pelo d’acqua che usufruisce di sonde è pari a 6000 litri e avviene in soli 12 secondi. Per le grandi sollecitazioni subite durante questa fase di ammaraggio i progettisti hanno dotato l’aereo di un’ala robusta e di uno scafo a tenuta stagna.
La precisione che è in grado di garantire un Canadair si rivela fondamentale per le attività di spegnimento delle fiamme non solo in ambiente forestale, ma anche per gli incendi di interfaccia che spingono le fiamme a ridosso di edifici, come avvenuto a Tignale nello scorso mese di agosto.
L’acqua viene miscelata ad una speciale schiuma estinguente prima di essere sganciata. In questo modo si crea una massa liquida più compatta e più efficace nello spegnimento. Il nome di questo aereo nasce dalla fusione delle parole Canada e Air, e rimanda alla società aeronautica del Quebec che per prima, dal 1969, ha progettato e costruito un aereo speciale dedicato allo spegnimento degli incendi boschivi.