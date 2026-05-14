Attenti a Bambi: guardare e non toccare i cuccioli di capriolo

Il capriolo e il suo habitat

Il capriolo (Capreolus capreolus) è un ungulato ruminante appartenente alla famiglia dei cervidi abbondantemente diffuso nei territori alpini e prealpini della provincia di Brescia, e come tutti i cervidi i maschi hanno un palco ramificato.

Questo animale frequenta solitamente ambienti caratterizzati da una notevole varietà vegetazionale, con abbondante presenza di sottobosco, e può spingersi fino a quasi 2000 metri di quota, anche se l’idoneità delle zone frequentate decresce con l’aumentare dell’altitudine.

Il capriolo ama i boschi composti da piante di età diversa accompagnati da arbusti e intervallati da prati e aree coltivate. Il contesto ambientale che predilige è quello della boscaglia dove, grazie alla sua conformazione da «tuffatore» con i quarti posteriori più alti di quelli anteriori, è in grado di muoversi agilmente. È molto veloce ma non ha grandi doti di resistenza, ed è quindi esposto a predazione da parte del lupo o di cani vaganti.

La nascita dei «bambi»

I parti avvengono generalmente tra la l’ultima decade del mese di maggio e i primi giorni di giugno. I caprioletti, chiamati anche «bambi» in virtù della tenerezza ispirata dalla figura del protagonista del libro di Salten e del film disneyano, vengono generalmente partoriti in numero di due per ogni madre, e nelle prime settimane rimangono durante la maggior parte del giorno in posizione accucciata nel posto dove sono nati, o al massimo a breve distanza, in località isolate.

La madre li raggiunge periodicamente per allattarli e rimane distante nel resto della giornata per non attrarre predatori.

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Il rischio causato dall’uomo

Un pericolo in questa fase di vita dei giovani caprioli, che inizieranno a seguire la madre nei suoi spostamenti dopo circa tre mesi, è rappresentato dalle persone curiose.

L’odore trasmesso dagli uomini avvicinandosi o accarezzando i cuccioli potrebbe indurre la madre a non riconoscerli più e ad abbandonarli, compromettendo così la loro sopravvivenza.