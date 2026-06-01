Xi e la nuova diplomazia triangolare con Putin e Trump

La visita di Vladimir Putin in Cina rischia di essere interpretata superficialmente come l’ennesimo incontro rituale tra due leader ormai abituati a presentarsi come partner strategici nella contestazione dell’ordine occidentale. In realtà, il significato politico di questo viaggio è molto più ampio e diventa pienamente comprensibile soltanto se inserito nella sequenza diplomatica delle ultime settimane, culminata nella recente visita di Donald Trump a Pechino.

Nel giro di pochi giorni, Xi Jinping ha ricevuto nella capitale cinese i leader delle due principali potenze che strutturano l’attuale competizione globale: gli Stati Uniti e la Russia. È difficile immaginare un simbolismo geopolitico più chiaro. Pechino ha voluto mostrare contemporaneamente due elementi fondamentali della propria strategia internazionale. Da un lato, la Cina intende presentarsi come interlocutore inevitabile per Washington, capace di dialogare con gli Stati Uniti pur in un contesto di competizione sistemica crescente. Dall’altro, Xi Jinping ha voluto ribadire che Mosca continua a dipendere profondamente dal rapporto con Pechino , soprattutto dopo la trasformazione strategica prodotta dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni occidentali.

La vera protagonista di questa settimana diplomatica non è stata dunque né la Russia né l’America, ma la Cina stessa. Xi Jinping ha cercato di costruire un’immagine molto precisa: quella di una potenza ormai collocata al centro della politica internazionale, sufficientemente forte da gestire simultaneamente relazioni competitive con Washington e partnership strategiche con Mosca. È una postura che riflette l’ambizione cinese di trasformare l’attuale frammentazione dell’ordine internazionale in un’occasione storica per consolidare la propria centralità globale.

Differenze

Il contrasto tra la visita di Trump e quella di Putin è stato particolarmente rivelatore. Nel caso americano, il tono dei colloqui è apparso relativamente prudente e pragmatico. Le questioni al centro del confronto – Taiwan, semiconduttori, guerre commerciali, restrizioni tecnologiche, sicurezza dell’Indo-Pacifico – hanno confermato che la relazione sino-americana rimane dominata da una competizione strutturale che nessuna delle due parti sembra realisticamente in grado di sbrogliare. Tuttavia, proprio questa impossibilità di risolvere il conflitto strategico rende necessario gestirlo.

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Pechino è consapevole che lo scontro diretto con gli Stati Uniti rappresenterebbe il principale fattore di rischio per la stabilità economica e politica cinese. Washington, a sua volta, sa che un confronto completamente fuori controllo con la Cina avrebbe costi enormi per l’economia globale e per la stessa posizione americana nel mondo. La visita di Trump è sembrata quindi orientata soprattutto a ristabilire alcuni meccanismi di comunicazione e controllo reciproco tra le due potenze, più che a produrre reali convergenze strategiche. Per Pechino, infatti, la priorità non sembra essere quella di attenuare la rivalità con Washington, ormai considerata strutturale, ma piuttosto quella di evitare che essa degeneri in una crisi capace di compromettere crescita economica, stabilità regionale e margini d’azione internazionali della Cina.

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La visita di Putin ha invece avuto una natura profondamente diversa. Qui il linguaggio non era quello della gestione competitiva, ma quello della convergenza geopolitica e della contestazione ideologica dell’ordine internazionale dominato dall’Occidente. Xi e Putin hanno insistito ancora una volta sui concetti di multipolarismo, sovranità, opposizione all’unilateralismo americano e necessità di un sistema internazionale «più equo». È una narrativa ormai consolidata nella diplomazia sino-russa, ma che assume oggi un significato particolare alla luce dell’isolamento crescente di Mosca. Dietro la retorica dell’«amicizia senza limiti», emerge infatti un dato fondamentale: il rapporto tra Russia e Cina è diventato sempre più asimmetrico. Se due decenni or sono si poteva ancora parlare di una partnership relativamente equilibrata tra due grandi potenze revisioniste, oggi questa interpretazione appare sempre meno convincente.

Dipendenza inversa

La guerra in Ucraina ha accelerato enormemente la dipendenza russa dalla Cina. Le sanzioni occidentali hanno progressivamente chiuso a Mosca l’accesso a tecnologie, mercati finanziari e canali commerciali fondamentali. In questo contesto, Pechino è diventata essenziale per la tenuta economica russa, sia come mercato energetico sia come fonte indiretta di componenti industriali e tecnologici.

Il presidente russo Vladimir Putin in visita a Pechino dal leader cinese Xi Jinping - Epa / Alexander Kazakov

Ma proprio questa dipendenza crescente modifica inevitabilmente la natura del rapporto bilaterale. La Russia continua certamente a possedere rilevanza strategica, capacità militari e peso nucleare globale. Tuttavia, sul piano economico e tecnologico, il divario con la Cina è ormai enorme. La capacità industriale cinese, il peso commerciale globale di Pechino e la sua influenza finanziaria internazionale collocano la Repubblica Popolare in una posizione nettamente superiore rispetto a Mosca. La visita di Putin ha quindi mostrato implicitamente anche la trasformazione gerarchica della relazione sino-russa: Mosca appare sempre più come un partner minore di un sistema regionale e globale nel quale il vero polo dominante è la Cina.

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Paradossalmente, proprio i dossier economici evidenziano i limiti di questa partnership. Il caso più evidente rimane quello del progetto energetico Power of Siberia 2, considerato cruciale dalla Russia per compensare la perdita del mercato europeo del gas. Nonostante anni di dichiarazioni politiche e retorica strategica, Pechino continua però a evitare un impegno definitivo sul progetto. Questo atteggiamento rivela un elemento essenziale della strategia cinese: Xi Jinping vuole mantenere la Russia sufficientemente stabile da rappresentare un utile partner geopolitico anti-occidentale, ma non intende trasformare la cooperazione con Mosca in un vincolo strategico troppo rigido o costoso per la Cina stessa.

In altre parole, Pechino sostiene la Russia senza identificarsi completamente con essa. È una distinzione fondamentale. La leadership cinese comprende perfettamente che il proprio sviluppo economico continua a dipendere in larga misura dai mercati internazionali, dagli scambi globali e persino, in parte, dalla stabilità delle relazioni con l’Occidente. Per questo Xi Jinping cerca costantemente di bilanciare due obiettivi apparentemente contraddittori: rafforzare il coordinamento strategico con Mosca e, allo stesso tempo, evitare che la Cina venga percepita come parte integrante della guerra russa contro l’Ucraina.

Xi reinterpreta Nixon

In questo quadro, la sequenza diplomatica Trump-Putin assume un significato ancora più profondo. Xi Jinping sembra voler costruire una nuova forma di diplomazia triangolare nella quale la Cina non sia più il partner minore di una competizione tra superpotenze, ma il perno centrale attorno al quale ruotano gli equilibri globali. È un’inversione storica notevole rispetto alla Guerra fredda. Negli anni Settanta furono gli Stati Uniti di Nixon e Kissinger a utilizzare la Cina per isolare l’Unione Sovietica. Oggi è Pechino che cerca di collocarsi simultaneamente tra Washington e Mosca, massimizzando il proprio spazio strategico nei confronti di entrambe.

Il presidente americano Donald Trump ricevuto dal cinese Xi Jinping - Epa/Maxim Shemetov

Naturalmente questa strategia presenta enormi limiti e contraddizioni. Gli Stati Uniti vedono ormai la Cina come il principale competitor sistemico del XXI secolo. L’Europa osserva con crescente sospetto il sostegno economico e diplomatico cinese alla Russia. In Asia, molti Paesi continuano a rafforzare cooperazioni militari e strategiche con Washington proprio per bilanciare l’ascesa cinese. Inoltre, la stessa relazione con Mosca rimane meno solida di quanto la retorica ufficiale suggerisca: Cina e Russia condividono l’opposizione all’egemonia americana, ma non necessariamente una visione comune dell’ordine internazionale futuro.

Eppure, nonostante questi limiti, Xi Jinping sembra aver ottenuto un risultato importante. Ricevendo nel giro di pochi giorni Trump e Putin, la leadership cinese ha potuto trasmettere un messaggio molto preciso: oggi nessuna delle principali questioni strategiche globali può essere affrontata senza la Cina. Trump è arrivato a Pechino perché gli Stati Uniti non possono permettersi una rottura totale con la Repubblica Popolare. Putin è arrivato a Pechino perché la Russia, nelle condizioni attuali, non può permettersi di perdere il sostegno cinese.

Ed è probabilmente proprio questo il dato geopolitico più importante emerso dalle due missioni diplomatiche.