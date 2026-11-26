Il pensiero di Debora Massari, assessore regionale al turismo, che punta molto anche sulla trasparenza: deve essere chiaro quanto si incassa e come viene reinvestito

Dalle scelte quotidiane ai progetti per il futuro, una guida per gestire i propri risparmi con maggiore consapevolezza, senza lasciarsi condizionare da paure e incertezze.

Risparmia, pianifica, investi: è sempre il momento giusto per occuparsi dei propri soldi.

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città