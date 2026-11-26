L’assessore regionale a Turismo, marketing territoriale e moda Debora Massari interviene sul tema dell’imposta di soggiorno. Nei giorni scorsi si era registrata la posizione di Federalberghi Brescia, per bocca del presidente Alessandro Fantini, che sosteneva che fosse ingiusto che la tassa stessa gravi solo sugli hotel. Massari, tra i vari punti, mette al centro quello della trasparenza: ogni cittadino deve conoscere ammontare e destinazione delle risorse incassate.
Oltre sedici milioni di euro incassati nel 2025 dai Comuni bresciani (16,7 per la precisione) attraverso l’imposta di soggiorno, al centro dell’approfondimento del Giornale di Brescia, riportano l’attenzione su due questioni decisive per il turismo provinciale: l’equità del prelievo e l’utilizzo delle risorse. È arrivato il momento di legare maggiormente l’imposta al costo effettivo del pernottamento. Applicare la stessa cifra a soggiorni di valore molto diverso finisce per pesare proporzionalmente di più sulle strutture più accessibili e, di conseguenza, sulle famiglie e sui viaggiatori con una minore capacità di spesa. Condividiamo la proposta avanzata a livello nazionale dall’onorevole Gianluca Caramanna: introdurre una maggiore proporzionalità e fissare un tetto massimo contribuirebbe a rendere il prelievo più equilibrato e comprensibile.
Il ruolo della Regione
Regione Lombardia può favorire un confronto tra Comuni e associazioni di categoria, nel rispetto delle competenze delle Amministrazioni locali, per individuare criteri condivisi. In questa discussione deve trovare spazio anche la destinazione degli incassi.
Una quota riconoscibile delle somme raccolte dovrebbe essere destinata al turismo attraverso interventi concreti e verificabili: collegamenti verso le località più frequentate, manutenzione dei percorsi, servizi di accoglienza, cura dei centri storici e valorizzazione dei borghi. Sono interventi che migliorano il soggiorno dei visitatori e la vita quotidiana dei residenti, contribuendo a mantenere attrattive le destinazioni nel tempo.
Trasparenza
C’è poi un aspetto che considero essenziale: la trasparenza. Ogni anno cittadini e operatori dovrebbero poter conoscere con facilità quanto è stato incassato e come sono state utilizzate le risorse. La rendicontazione deve essere chiara e accessibile, così da permettere a tutti di verificare la destinazione delle somme.
Chi paga l’imposta di soggiorno deve poter riconoscere il proprio contributo in un collegamento più efficiente, in un sentiero curato, in un servizio che funziona meglio. È su questi risultati che si misura l’utilità delle risorse raccolte e la capacità di un territorio di investire sulla qualità della propria offerta turistica.