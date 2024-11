La tassa di soggiorno non convince: «Meglio la city tax»

Per Federalberghi tutte le attività turistiche dovrebbero versare una piccola percentuale

Il Castello di Brescia preso d'assalto dai turisti - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dieci euro a notte negli hotel più lussuosi, pronti a diventare 12 in occasione del Giubileo. La Capitale detiene il record per l’imposta di soggiorno più cara in Italia. È davanti a comuni come Firenze (8 euro), Milano (5) e Venezia (5), anche se in laguna oltre alla tassa esiste però un ticket di 5 euro per i visitatori giornalieri. Nel Bresciano, sebbene si stia cercando di portare ordine, la situazione è un po’ a macchia di leopardo: gli importi sono inferiori, ma non per questo mancano malu