Dalla guerra sporca alla guerra ibrida

La guerra in Ucraina è diventata anche una campagna contro l’Europa, fatta di sabotaggi, cyberattacchi e incursioni di droni. L’obiettivo di Mosca è alimentare insicurezza e dividere l’Occidente: il caso di Lipsia mostra quanto sia ormai sottile il confine tra provocazione e attacco