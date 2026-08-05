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Drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia vicino ad aereo ucraino

BERLINO, 05 AGO - Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la Dpa, citando un portavoce della Nato. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo, che tuttavia non è esploso. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina.

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