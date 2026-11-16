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Il ruolo dell’Italia al tavolo di pace

L’ingresso ufficiale di Roma nel formato E5 – il nucleo ristretto composto da Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, affiancato dai vertici delle istituzioni europee – segna un passaggio importante per la strategia di Palazzo Chigi
Marco Frittella

Marco Frittella

Editorialista

Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nel grande gioco diplomatico che sta ridisegnando gli equilibri intorno alla guerra in Ucraina, l’Italia prova a ritagliarsi un ruolo da co-protagonista per non restare ai margini dei tavoli che contano. L’ingresso ufficiale di Roma nel formato E5 – il nucleo ristretto composto da Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, affiancato dai vertici delle istituzioni europee – segna un passaggio importante per la strategia di Palazzo Chigi. Come rivendicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice di Dublino, l’obiettivo è impedire fughe in avanti solitarie delle singole cancellerie, garantendo che l’Europa parli «con una voce sola» nel momento in cui i negoziati entrano nel vivo.

Nel disegno diplomatico italiano, il formato E5 esercita una doppia funzione. Da un lato, consente a Roma di controbilanciare il tradizionale asse franco-tedesco e le istanze più intransigenti del fianco orientale rappresentate da Varsavia, evitando che le decisioni sulle garanzie di sicurezza e sulla ricostruzione vengano prese altrove. Dall’altro, Meloni punta a capitalizzare il proprio rapporto con l’amministrazione statunitense per provare ancora una volta a fungere da ponte transatlantico. L’intento è armonizzare le proposte messe sul tavolo dagli emissari americani con le linee rosse fissate dalle capitali europee, scongiurando il rischio che Washington e Mosca raggiungano un’intesa sopra la testa del Vecchio Continente.

È proprio sul merito delle trattative che si concentra l’attenzione di Palazzo Chigi. Secondo quanto rivelato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la proposta avanzata dagli Stati Uniti ruoterebbe attorno a uno scambio netto: la cessione del Donbass alla Russia in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Un’ipotesi fino a ieri considerata tabù che a Roma viene invece osservata con pragmatica attenzione come una base negoziale potenzialmente percorribile.

A quasi cinque anni dall’invasione, infatti, nelle cancellerie occidentali è diffusa la convinzione che una riconquista militare integrale delle regioni orientali sia fuori portata. La formula delineata da Washington offrirebbe dunque una via d’uscita politica senza imporre a Kiev un riconoscimento giuridico formale delle annessioni russe e, soprattutto, soddisferebbe la condizione posta al centro della linea italiana: dotare l’Ucraina di garanzie di sicurezza reali, sul modello dell’articolo 5 del Patto Atlantico, evitando che una tregua si trasformi in una semplice pausa prima di una nuova offensiva.

La doccia fredda, però, arriva direttamente da Mosca, dove il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha ribadito una linea massimalista che rischia di far saltare il banco prima ancora dell’avvio dei colloqui. Il Cremlino non si accontenta del Donbass: pretende infatti la neutralità permanente dell’Ucraina — escludendo categoricamente qualsiasi ingresso nella Nato — e rilancia la richiesta del ritiro delle infrastrutture militari dell’Alleanza Atlantica ai confini del 1997, azzerando di fatto l’allargamento a Est degli ultimi trent’anni. Pretese che, sommate ai vincoli costituzionali di Kiev — dove qualsiasi cessione territoriale richiederebbe un referendum nazionale — rendono la mediazione tutta in salita.

Per l’Italia e i partner dell’E5, la sfida sarà dunque verificare se la proposta americana possa reggere all’urto delle condizioni russe o se sia destinata a infrangersi contro un muro invalicabile. In ogni caso, l’importante per l’Italia è essere al tavolo.

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