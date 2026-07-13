La questione cattolica e l’eterno problema della rilevanza politica

Papa Leone XIV continua a stare in campo, a dire come la Chiesa cattolica può e deve affrontare le sfide culturali, sociali, economiche in atto. Gli altri protagonisti della vicenda mondiale si chiedono se e come la sua predicazione può incidere sulle scelte politiche che vanno maturando. Si parla di questione cattolica e del suo riverbero sulla quotidianità.
Restando dentro i confini di casa nostra ci si domanda se i cattolici osservanti del magistero pontificio possono incidere, forse condizionare i risultati elettorali delle future scadenze che navigano nella incertezza degli esiti. Ma chi sono i cattolici osservanti? Non è un dato sconosciuto che tra fede e vita esista una distanza che, invece di ridursi, si allarga. Sulla bilancia dei pesi e contrappesi cosa determina i comportamenti pratici? Chi detta le scelte assunte? La religione detiene ancora, almeno per i cattolici, la parole chiave nelle scelte di fondo?
Il papato, per la sua presenza vaticana, ha da sempre avuto un influsso rilevante sulle vicende nazionali. Anche quando si è apparentemente chiamato fuori. Un essere lontani che suonava un severo giudizio su quanto accadeva. La questione cattolica, nelle sue varianti, è quindi sempre stata presente. Quelli che sono stati definiti i principi non negoziabili sono ancora tali? Oppure nella scala gerarchica delle priorità comportamentali cedono il passo ad altre vicende?
Non solo non esiste un partito attrattivo di matrice cattolica, non si individua un pensiero politico dotato di forza aggregante propulsiva. Però i cattolici continuano ad essere un fattore di dialogo. Se qualcuno dei loro messaggi rompe la trama dell’isolamento parziale, della parola detta che resta inevasa, può innescare degli esiti dirimenti.
Eppure, se Papa Leone XIV vuole incidere sulla storia, deve far diventare operante il suo magistero, non vederlo confinato in un’apparenza inconcludente. Destra, sinistra, centro, provano a spezzettare ed impadronirsi di quote della questione cattolica. Magari accusando gli altri di essere disobbedienti per dna fondante e quindi impossibilitati a recepirne l’ammaestramento. Ma come mescolare e fondere in armonia insegnamenti divergenti?
Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo, ancora una volta, tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace,…— Papa Leone XIV (@Pontifex_it) July 12, 2026
La questione cattolica non può essere esclusivamente una vicenda di chi si dice cattolico. Sono una minoranza numerica, che però assume una rilevanza dialettica nella frantumazione dei messaggi che caratterizza il nostro tempo. Chi si dichiara anticristiano o acattolico ha una roccia scoscesa in più da scalare. La palla, però, passa nelle mani di chi insiste nel chiamarsi cattolico: cosa è disposto a sacrificare per rendere vincente la sua proposta di vita?
La questione cattolica non è destinata ad esaurirsi una volta per tutte. L’attuale tappa si scontrerà con il voto politico del prossimo anno. Chi e come risulterà vincitore si confronterà con un suo modo di interpretarla e affidarla al capitolo successivo del non possiamo non dirci cattolici che Papa Leone fa suo.