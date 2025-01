Brescia 1991-1994: Tangentopoli e la Loggia nel nuovo libro di Ferrari

Pierangelo Ferrari in «Brescia 1991-1994» ripercorre una stagione nevralgica per la città, partendo dagli anni Settanta e arrivando al dopo-Mani pulite

Palazzo Loggia in una foto d'archivio - © www.giornaledibrescia.it

È un racconto, spiega l’autore, non un saggio. Ma è la storia di una stagione nevralgica per la nostra città, la nostra politica, e di vicende che riecheggiano ancora oggi, dopo trent’anni. Narra la fine della Prima repubblica e della nascita di nuovi schieramenti maggioritari, di un centrosinistra che anticipa i tempi e fa di Brescia una sorta di laboratorio politico nazionale, del deflagrare nella Dc onnicomprensiva in inconciliabili lacerazioni fra le correnti, dello scontro sordo fra comunis