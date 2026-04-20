Il Medio Oriente resta senza un baricentro

Nell’autunno del 1920, mentre l’amministrazione britannica cercava di trasformare la Mesopotamia post-ottomana in un’entità governabile, Gertrude Bell, la madrina del moderno Iraq, osservava il terreno con uno sguardo più lucido di molti dei suoi contemporanei. A Londra si ragionava in termini di confini, dinastie, architetture istituzionali; sul campo emergeva un mosaico più complesso, fatto di appartenenze tribali, gerarchie religiose, interessi urbani e reti locali che sfuggivano a qualsiasi schema precostituito.

Nei suoi dispacci si intravedeva già allora la consapevolezza di un ordine politico in via di costruzione privo di corrispondenza nella realtà sociale chiamata a sostenerlo. Non era soltanto un problema amministrativo, ma una frattura più profonda, destinata a riemergere nel tempo. Un secolo dopo, quella frattura persiste e tende a strutturare l’intero sistema regionale. Dal Levante al Golfo Persico, ciò che colpisce non è la presenza di crisi, ormai acclaratamente fisiologica, ma la loro natura simultanea, interconnessa e, soprattutto, refrattaria a ogni previsione lineare.

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Il fronte israelo-libanese è una delle manifestazioni più evidenti di questa dinamica. La tregua ha attenuato l’intensità dello scontro, ma non ha sciolto il nodo politico di fondo: l’esistenza all’interno dello Stato libanese di un gruppo armato come Hezbollah, inserito in una logica strategica autonoma e transnazionale.

Gerusalemme si muove secondo una dottrina di deterrenza preventiva; Beirut tenta di recuperare margini di sovranità, anche attraverso forme di coordinamento inedite sul piano della sicurezza; Teheran continua a utilizzare il gruppo sciita come snodo essenziale della propria architettura regionale. Il risultato non è un equilibrio, ma una sospensione instabile, costantemente esposta al rischio di riattivazione della crisi.

È tuttavia sul dossier iraniano che si misura il mutamento più significativo. La linea statunitense combina pressione militare e apertura negoziale, riproponendo in forma più strutturata un metodo già sperimentato durante la prima Amministrazione Trump, fondato su canali diretti e tendenzialmente bilaterali, anche con interlocutori controversi, trattati come controparti razionali con cui negoziare da una posizione di forza. Fu così con Kim Jong Un, poi con i Talebani.

Oggi questo approccio riaffiora anche con i Pasdaran, una struttura di potere insieme razionale e opaca, capace di negoziare e al tempo stesso di riscrivere le regole del confronto per preservare la tenuta del regime. Sui contenuti concreti di un possibile accordo, che sarà discusso nei prossimi giorni a Islamabad, la prudenza resta d’obbligo, alla luce delle linee rosse già esplicitate: per gli USA limiti stringenti e verificabili al programma nucleare, contenimento delle capacità missilistiche e della proiezione regionale; per Teheran il riconoscimento del diritto al nucleare civile, revoca delle sanzioni e salvaguardia della propria autonomia strategica.

🔊 President Trump said his envoys would arrive in Pakistan on Monday evening to hold more talks. Hear the latest on today's episode of Reuters World News: https://t.co/HbpwPlLv3z pic.twitter.com/3rybQSGPWh — Reuters (@Reuters) April 19, 2026

Ne deriva un dialogo diretto e bilaterale, nel quale Trump tende a marginalizzare gli altri protagonisti regionali, riportando il confronto entro un asse ristretto tra Washington e il decisore effettivo iraniano. In questo scenario, la postura dei Paesi del Golfo appare inattesa. Solo pochi anni fa Arabia Saudita, Emirati e Qatar erano protagonisti di una stagione di attivismo assertivo, fatta di interventi diretti e ambizioni di leadership politica. Oggi il loro profilo è più prudente e meno visibile, esito di una ridefinizione strategica.

Le monarchie arabe hanno interiorizzato il costo dell’escalation e considerano una guerra aperta con l’Iran uno scenario ad alto rischio sistemico. Sul dossier iraniano sostengono il contenimento di Teheran senza esporsi direttamente; sul Libano prevale un approccio condizionale, legato al rafforzamento delle istituzioni statali. In entrambi i casi l’obiettivo è contenere il rischio senza assumerne pienamente i costi. Il paradosso è evidente. I Paesi del Golfo non sono mai stati così ricchi, integrati nei mercati globali e ambiziosi nei loro progetti di trasformazione interna. Eppure, nelle crisi più acute, privilegiano la cautela, non per carenza di capacità, ma per eccesso di razionalità.

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Ne risulta una regione in cui tutti intervengono, ma nessuno riesce a imporre un ordine complessivo. Washington negozia mentre esercita pressione; Israele contiene mentre prepara l’escalation; l’Iran resiste mentre tratta; il Golfo stabilizza senza esporsi. Il sistema nel suo insieme sfugge così a qualsiasi centro di gravità. Gertrude Bell aveva colto il problema nella sua forma nascente: costruire istituzioni non è sufficiente a generare ordine. Oggi, allo stesso modo, la proliferazione di interlocutori non produce di per sé una governance. Tra Levante e Golfo Persico, il Medio Oriente continua a vivere dentro quella frattura originaria, con una differenza decisiva: oltre a produrre instabilità, essa rende sempre più fragile la nostra capacità di comprenderla e quindi di prevederla.