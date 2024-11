L’Africa è con Trump, nonostante tutto

Durante il suo primo mandato alla Casa Bianca il tycoon non è mai stato nel continente e alla notizia della sua rielezione le valute africane hanno subito un calo

4 ' di lettura

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Non è mai stato in Africa durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, in campagna elettorale non ha avanzato alcuna strategia, tanto che, alla notizia dell’elezione, le valute africane hanno subito un calo e, durante lo scorso mandato, aveva addirittura bollato i Paesi africani come «Paesi di merda» (shithole countries), eppure una buona parte dei leader del continente nero ha salutato con favore il ritorno di Donald Trump alla presidenza dell’America. In Medio Oriente Trump dovrà affrontare