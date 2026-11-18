Cominciamo da una verità scomoda, che chi parla di questi temi di solito lascia volentieri sullo sfondo: il cittadino medio non si sente per nulla tutelato dallo Stato. Ha anzi la sensazione netta, quotidiana, che chi delinque goda di maggiore tutela di chi subisce. Questa sensazione nasce da esperienze concrete, non dai talk show: la denuncia sporta e che non ha seguito rapido, il processo che si allontana di anno in anno, il risarcimento che non arriva, o arriva troppo tardi.
È da qui che conviene partire per parlare della riforma costituzionale discussa in Parlamento. L'ipotesi iniziale era di inserire la figura della vittima nell'articolo 111, quello sul giusto processo. I proponenti hanno poi optato per l'articolo 24, che dichiara inviolabile il diritto di difesa
Il consenso in Parlamento è larghissimo, e si capisce: chi mai oserebbe dire che la vittima non va tutelata? Ma la domanda è se questa riforma gliene dia un grammo in più. È la domanda che l'Unione delle Camere Penali ha rivolto a tutte le forze politiche, chiedendo di riflettere ancora un momento prima di votare. Per tentare di aprire il dibattito ha indetto l'astensione dall'attività giudiziaria dal 23 al 27 novembre.
Le ragioni di chi sostiene la riforma vanno prese sul serio. Un riconoscimento esplicito ha un valore simbolico, e il simbolo conta per chi si è sentito invisibile. Ma un riconoscimento che non cambia nulla nella vita di chi lo riceve rischia di diventare, per lui, una seconda delusione.
Provo a spiegarmi con una scena che chiunque abbia frequentato un tribunale conosce. Una persona viene derubata, o truffata, o aggredita da uno sconosciuto. Denuncia, e nei mesi successivi non riceve quasi nessuna notizia: il fascicolo passa di mano, l’udienza slitta, il suo avvocato spiega che ci vuole pazienza. Il processo arriva, spesso, quando il dolore si è già trasformato in stanchezza. In quale momento di questo percorso la parola «vittima» scritta nell’articolo 24 avrebbe cambiato qualcosa? In nessuno. I suoi problemi hanno un altro nome: i tempi, l’ascolto, le spese, l’assistenza.
C'è poi una ragione più stretta, che riguarda il testo che si vuole ritoccare. L'articolo 24 si apre dicendo che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e prosegue dichiarando inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento. La persona offesa è già dentro quel «tutti». E il nostro processo le riconosce da tempo poteri che un tempo non aveva: può costituirsi parte civile, partecipare, chiedere, impugnare. Si può pensare che non basti, ed è vero che spesso non basta. Ma allora la domanda torna: se gli strumenti ci sono e non funzionano, perché scriverne uno nuovo in Costituzione dovrebbe farli funzionare?
Il nodo vero riguarda la prospettiva. La norma costituzionale sulla difesa è nata come un argine: serviva a porre un limite al potere dello Stato, a proteggere il singolo, anche il più scomodo, anche il più colpevole, dalla forza dello Stato che lo accusa. Negli ultimi decenni il diritto penale ha smesso di essere il limite entro cui si esercita la punizione per diventare la merce offerta in cambio del consenso. Ogni fatto di cronaca che scuote l'opinione pubblica genera, in tempi rapidissimi, un reato nuovo o una pena più alta. Il risultato è sotto gli occhi di chiunque entri in un'aula giudiziaria: più procedimenti, più lentezza, carceri affollate. A pagare è anche chi ha subito il danno.
C'è poi una questione di parole, che sembra formale e non lo è. Con questa riforma la Costituzione chiamerebbe «vittima» chi denuncia un reato prima che una sentenza definitiva accerti che quel reato è stato commesso e da chi. So che il termine esiste già in altri testi, anche europei, e non lo contesto in sé. Ma scritto nella Carta, accanto alla presunzione di innocenza, avrebbe un peso diverso: sarebbe come definire «colpevole» chi è ancora sotto processo, una parola che anticipa una sentenza che non c'è. Il processo esiste proprio perché non lo sappiamo ancora. Chi denuncia, nella grande maggioranza dei casi, dice la verità; ma può anche mentire, esagerare, usare la denuncia come arma. La prudenza che sembra rivolta all'accusato è l'unica assicurazione che abbiamo contro il rischio di condannare un innocente.
La nostra Carta, del resto, non è priva di strumenti. L'articolo 27 proclama la presunzione di innocenza, e affiancarle una figura che per definizione sta dalla parte della ragione produce più di una frizione. L'articolo 3, secondo comma, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'uguaglianza. È una clausola di solidarietà che, se applicata davvero, andrebbe incontro a molti dei problemi di chi subisce un reato: risorse, assistenza, accesso concreto alla giustizia. Anche qui non manca la norma. Manca l'attuazione.
C’è infine un rischio silenzioso, di cui nessuno parla: la classifica delle vittime. Accade già oggi. Esiste la vittima che si presenta bene, che ha un volto televisivo, che sa raccontarsi; ed esistono le altre. Il detenuto che si toglie la vita in carcere, per esempio: era affidato allo Stato, che ne aveva la custodia e il dovere di garantirne l’incolumità, eppure quante volte abbiamo visto indignazione vera per lui? O la persona marginale, straniera, senza voce. Scrivere «la vittima» in Costituzione senza dire quale rischia di consacrare questa graduatoria invece di correggerla. Qualcuno obietterà: come sempre, state dalla parte dei colpevoli. Non è così. Le garanzie servono a tutti, e agli innocenti prima di tutti. Contenere la pretesa punitiva e guardare con prudenza a ogni accusa non significa stare dalla parte di chi delinque. Significa proteggere chiunque rischi di essere condannato senza prove sufficienti. E soprattutto significa ricordare che le garanzie non sono un privilegio dei colpevoli, ma una protezione per tutti.
Torno da dove sono partito: il cittadino medio non si sente tutelato dallo Stato, e pensa che chi delinque goda di maggior tutela. La percezione è reale e diffusa, e non si sconfigge dicendo a chi la prova che si sbaglia. Servono cose che si vedono: processi che iniziano e finiscono in tempi ragionevoli; risarcimenti che vengono pagati; persone offese ascoltate davvero e informate di ciò che accade; protezione concreta per chi denuncia minacce, estorsioni, violenze in casa; pene che si eseguono e un carcere che non fabbrichi nuova criminalità. Una riforma costituzionale, al confronto, costa poco e non cambia la vita a nessuno: serve a dire che si è fatto qualcosa.
Una Costituzione non è un manifesto elettorale. Se vogliamo che il cittadino torni a sentirsi protetto, dobbiamo far funzionare la macchina della giustizia.