Il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr giustizia a livello nazionale ha portato a risultati sino a qualche anno fa impensabili. Abbiamo una durata dei processi molto più contenuta con un miglioramento del 50,2% nel settore civile e del 38,8% nel penale (in Tribunale una media nazionale di 299 giorni nei processi penali e di 291 giorni in quelli civili, mentre per le Corti rispettivamente di 483 e 352 giorni) e un abbattimento delle cause civili arretrate (iscritte sino al 2022) del 91,3% nei Tribunali e del 93,5 % delle Corti.
Ben pochi avrebbero scommesso su questi eccellenti risultati ottenuti grazie ad una sinergia istituzionale, ad un impegno senza precedenti degli uffici giudiziari e all’immissione di risorse significative, in primis i 16.500 giovani laureati assunti in due tornate per l’Ufficio per il processo.
È interessante vedere come questi obiettivi e questo sforzo si siano dipanati nel nostro territorio della Lombardia Orientale che, quanto agli uffici giudicanti ordinari, vede la presenza di quattro Tribunali oltre alla Corte di Appello. Facciamo parlare i numeri con i dati ministeriali. Dati che, anche di poco inferiori alla media nazionale, sono particolarmente positivi nel settore civile e in chiaroscuro nel settore penale probabilmente dipendendo da scoperture nell’organico dei magistrati e da dati di partenza abbastanza buoni.
I numeri
Anche in questo distretto sono stati quindi fatti significativi passi in avanti, ma restano incognite e problemi da affrontare. Anzitutto la drammatica carenza di personale amministrativo. Con le nuove piante organiche del personale giudiziario operate dal Ministero il nostro distretto è stato drammaticamente penalizzato con il rapporto tra numero di addetti amministrativi per magistrato peggiore di tutta Italia (a livello complessivo 3,28 contro una media nazionale del 4,05 con una particolare carenza di funzionari e assistenti, le qualifiche essenziali per il funzionamento di un ufficio giudiziario).
Organici che poi esistono solo sulla carta se, anche dopo la recente stabilizzazione con una assunzione massiccia dei funzionari già addetti all’Ufficio per il Processo, a livello distrettuale abbiamo una scopertura del 26,02%. Con pessime prospettive per il futuro perché il Ministero non prevede capacità assunzionali per il prossimo anno e la legge di stabilità prevede per tutta la Pubblica Amministrazione la possibilità di sostituire il turnover solo per 3/4.
Non solo, ma abbiamo avuto la riprova come questo territorio, per le scarse domande da parte di residenti e per l’elevato costo della vita, sia scarsamente appetibile: moltissimi dei nuovi assistenti vincitori di concorso destinati ad un ufficio del distretto ha rinunciato e non ha preso possesso.
Il caso Brescia
A ciò va aggiunto un cronico sottodimensionamento sia del personale di magistratura che amministrativo, in particolare per i Tribunali di Brescia e Bergamo, rispetto al bacino di utenza e agli affari che sopravvengono.
Vi è poi la situazione particolarmente delicata in cui si trova il Tribunale di Brescia (e conseguentemente la Corte), come del resto avviene in tutti i Tribunali capoluoghi di distretto del Nord Italia, per un afflusso massivo di cause di protezione internazionale e di cittadinanza su cui occorrerebbero misure normative ed organizzative mirate.
Non bisogna fermarsi e bisogna evitare che gli eccellenti risultati avutisi non continuino e/o si trasformino in un produttivismo senza qualità. Il problema non è avere processi in tempi sempre più ridotti, in cui la velocità rischia di comprimere i diritti di difesa e di perdere la qualità delle sentenze, ma avere decisioni in tempi ragionevoli (quattro-sei mesi) che consentano il pieno dispiegarsi delle argomentazioni difensive.
Questo però richiede risorse e non è un caso se i buoni risultati del Pnrr giustizia sono coincisi con una massiccia e mirata immissione di personale qualificato. Risorse da pretendere a livello nazionale, ma che dovranno essere equamente distribuite sui diversi territori e dovranno evitare qualsiasi penalizzazione.
Claudio Castelli - Già presidente della Corte d’Appello di Brescia