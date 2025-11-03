Giornale di Brescia
L’intelligenza artificiale ci sta mettendo a nudo

Claudio Baroni
Sul tema si confrontano entusiasti e rassegnati, tecnologici devoti e nemici giurati. Il nocciolo della questione è se l’AI finirà per assoggettare l’uomo o meno
Intelligenza artificiale - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it
L’intelligenza artificiale ci sta mettendo a nudo. Letteralmente, verrebbe da dire pensando agli ultimi siti sessisti che sono stati scoperti in questi giorni. «Socialmediagirls» ha un seguito di sette milioni di utenti, mentre presto sapremo quanti ne ha l’ultimo smascherato, «Cfake». Piattaforme che si affidano all’AI per spogliare donne celebri dello spettacolo, della politica, dello sport, del giornalismo, e renderle protagoniste di video hard. Non stupisce questo uso pornografico del web e

