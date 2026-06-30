Giorgio Bardaglio è il nuovo direttore del Giornale di Brescia

Dal 1° luglio 2026 Giorgio Bardaglio assume la carica di direttore responsabile del Giornale di Brescia, di Teletutto e di Radio Bresciasette, raccogliendo il testimone da Nunzia Vallini che, dopo undici anni alla guida del quotidiano e diciassette anni alla direzione delle emittenti televisive e radiofoniche, assume il ruolo di direttore editoriale del Gruppo Editoriale Bresciana.
Nel nuovo incarico Nunzia Vallini affiancherà l’Editore nel confronto con le sfide dell’informazione contemporanea e nel consolidamento della strategia editoriale e multimediale del Gruppo. «L’avvicendamento si inserisce in un percorso di piena continuità con la strategia di trasformazione e innovazione che negli ultimi anni ha interessato tutti i mezzi del Gruppo – commenta il presidente di Editoriale Bresciana Spa, avv. Pierpaolo Camadini – e che ha consentito alla storica testata, che ha recentemente superato il traguardo degli ottant’anni di presenza qualificata nel territorio bresciano, di raggiungere 341mila lettori nel giorno medio, secondo i dati Audicom della rilevazione integrata carta-web del febbraio 2026. Questi risultati sono il frutto di un lavoro condiviso tra editore, direzioni, redazioni e struttura tecnico-produttiva e commerciale, che ha potuto contare negli ultimi decenni sulla professionalità e sulle qualità personali di Nunzia Vallini. A lei va il nostro ringraziamento per quanto realizzato e per il contributo che continuerà ad offrire nel nuovo ruolo accanto all’editore, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra le testate e il territorio.
Giorgio Bardaglio, già vicedirettore del Giornale di Brescia, assume ora la guida delle testate del Gruppo, affiancato nel ruolo di vicedirettore da Carlo Muzzi, con il compito di proseguire un percorso iniziato nel 1945, raccogliendo l'eredità dei suoi predecessori ed interpretando con i linguaggi e gli strumenti dell’informazione contemporanea una linea editoriale che si impegna a raccontare quotidianamente la comunità bresciana, valorizzandone le eccellenze, la capacità imprenditoriale ed il grande patrimonio di valori e di solidarietà.
L’integrazione tra televisione, radio, carta stampata e piattaforme digitali rappresenta oggi uno degli elementi distintivi del modello editoriale di Editoriale Bresciana, orientato ad un servizio sempre più efficace alla comunità nel rispetto delle sue più autentiche peculiarità.
Un sincero augurio di buon lavoro a Giorgio Bardaglio e a Carlo Muzzi per i nuovi incarichi. La gratitudine dell’Editore si estende a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione delle testate del Gruppo Editoriale Bresciana, custodendo e alimentando quel rapporto di fiducia che, ancor oggi, lega il Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette al territorio. Una fiducia che rappresenta un patrimonio prezioso e uno stimolo costante a proseguire nel percorso di innovazione, indipendenza e qualità dell'informazione al servizio della comunità bresciana».