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Il saluto e il benvenuto della redazione al nuovo direttore Bardaglio

I giornalisti del Giornale di Brescia augurano buon lavoro al nuovo direttore Giorgio Bardaglio e salutano Nunzia Vallini augurandole risultati proficui nel suo nuovo incarico
Il Comitato di redazione
La redazione del Giornale di Brescia © www.giornaledibrescia.it
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I giornalisti del Giornale di Brescia, in attesa di conoscere il suo piano editoriale per poter esprimere come da prassi il loro gradimento, augurano buon lavoro al nuovo direttore Giorgio Bardaglio e, dopo undici anni, salutano Nunzia Vallini augurandole risultati proficui nel suo nuovo incarico. La redazione multimediale fa sua l’occasione per riaffermare il suo impegno affinché il Giornale di Brescia, attraverso i suoi differenti media, continui ad essere un punto di riferimento informativo e culturale autorevole e plurale per la comunità bresciana.

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