Giacomo Scanzi, un indomito (mai appagato) cercatore di senso

Sempre animato da una fede pensata, inquieta e insieme granitica, fu un uomo di intelligenza vivacissima e di cultura profonda, dotato di rara brillantezza ed eleganza nell’eloquio e nella scrittura

Michele Bonetti, presidente Fondazione Giuseppe Tovini 14 luglio 2026 3 ' di lettura

Scanzi a un'inaugurazione dell'anno accademico alla Famiglia Universitaria - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti addio a Giacomo Scanziaddio a Giacomo Scanziricordo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...