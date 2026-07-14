Giacomo Scanzi, un indomito (mai appagato) cercatore di senso

La personalità di Giacomo Scanzi è stata complessa e ricchissima. Lo si può definire, con buona approssimazione, un indomito cercatore di senso, mai appagato da risposte superficiali o omologate, sempre animato da una fede pensata, inquieta e insieme granitica.
Pur con orizzonti geografici più ampi, Brescia è stata la sua terra d’elezione. Qui si è manifestata tutta la sua poliedricità: giornalista efficace, studioso fuori dal comune, storico di grande scuola, direttore per un decennio del nostro Giornale, saggista, compositore, poeta, scrittore, docente universitario apprezzatissimo dagli studenti. A Brescia ha vissuto con l’amata moglie Paola e con gli adorati figli Carolina, Edoardo e Federico. Da Brescia e per Brescia ha intrecciato relazioni istituzionali – con l’Istituto Paolo VI, la Edizioni Studium, la Gold Line, l’Accademia Santa Giulia, il Gruppo di lavoro prof. Vittorino Chizzolini – e rapporti di impegno intellettuale, collaborazione, stile e scelte di vita.
A una dimensione teneva in modo speciale: l’amicizia, intesa nel suo significato più profondo. Un legame senza sconti, nutrito di dedizione, di coraggio del confronto e di affetto. Chi vi accedeva scopriva in lui un tesoro inesauribile, capace di sorprendere.
Ha condotto la sua esistenza con discrezione, senza ricerca della ribalta né ansia di affermazione pubblica: pur avendone largamente ogni possibilità.
Uomo di intelligenza vivacissima e di cultura profonda, dotato di rara brillantezza ed eleganza nell’eloquio e nella scrittura, è stato un artista eclettico, dalla parola alla musica, e un interlocutore instancabilmente sincero nelle relazioni umane e nella critica di ciò che non funzionava. Una natura geniale, non sempre facile da comprendere; uno spirito insieme raffinato e quotidiano, saldo nei giudizi e semplice nei modi. Attento conoscitore delle dinamiche del mondo e dell’animo delle persone, frequentatore di molteplici ambienti coltivava al contempo una vocazione quasi eremitica, vissuta prima in mare – passione condivisa con la moglie – e poi sui nostri monti. Non per freddo distacco, ma per la volontà di osservare le cose, grandi e piccole, da una prospettiva morale alta ed esigente.
È stato un uomo libero, determinato a costruire e impegnarsi solo in ciò che riteneva degno: dalle scienze storiche ai temi della società, della politica, della cultura e della Chiesa, fino alla musica e alla letteratura. Sempre accompagnato da uno spirito vigile, che esprimeva nelle conversazioni informali come nei consigli di amministrazione – di cui non amava i riti – o nei gruppi di studio dedicati ai grandi della tradizione.
Ha dialogato con figure illustri, che non ha mai smesso di ricordare: dal suo venerato maestro, il prof. Giorgio Rumi, al suo mentore, il notaio Giuseppe Camadini. Si è confrontato con giganti della fede e dell’azione, come il beato Giuseppe Tovini e san Paolo VI, cui ha dedicato approfondimenti, riflessioni, scritti e iniziative.
Di lui restano tratti nitidi: la curiosità inesauribile, l’acutezza penetrante, l’ironia sottile, l’amore per il vero, la passione per la comunicazione. Vasto è stato l’apprezzamento nei suoi confronti, sebbene non sempre accompagnato dal riconoscimento che meritava: ha pagato il prezzo delle sue idee, del suo rigore – sempre temperato da bonomia – e della fermezza con cui esprimeva ciò in cui credeva. Questo è stato il suo timbro, e per questo continuerà a interpellarci.