Germania, una donna per la presidenza della Repubblica

Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica federale tedesca? L’incarico di Frank-Walter Steinmeier giungerà a conclusione nel marzo del prossimo anno e non è possibile un rinnovo perché il politico socialdemocratico ha ricoperto la carica per due mandati quinquennali. La decisione sarà presa il prossimo 30 gennaio quando si riunirà la Bundesversammlung, un’assemblea allargata, composta da tutti i deputati del Bundestag e da altrettanti delegati eletti dai parlamenti regionali, tra i quali possono figurare anche personalità della società civile, come previsto dal sistema costituzionale tedesco.
Mancano, dunque, ancora quasi tre mesi all’appuntamento con l’elezione del presidente, ma in Germania, diversamente da noi, la questione presidenziale viene per tradizione risolta con largo anticipo, nel senso che le forze politiche cercano un accordo su un nome preciso, così da farlo eleggere subito al primo scrutinio. Fino ad oggi questo meccanismo ha funzionato abbastanza bene, ed è probabile che accada lo stesso anche per la successione di Steinmeier.
Da settimane se ne parla nei corridoi delle cancellerie e sono trapelati alcuni nomi. Per un tacito accordo si è convenuto che questa volta la candidatura spetti all’area Cdu-Csu, visto che la carica è stata ricoperta negli ultimi dieci anni da un esponente della Spd. Tra i nomi che circolavano vi era quello di Julia Klöckner, presidente del Bundestag, e quello di Ines Claus, capogruppo della Cdu nel Parlamento dell’Assia. La possibilità di un ritorno in grande stile di Angela Merkel è stata poco più che una fugace suggestione data la totale indisponibilità dell’ex cancelliera.
Ist Ilse Aigner die Richtige für das Amt der Bundespräsidentin? Moderator Jörg Thadeusz ist davon wohl sehr überzeugt. Ihren Vornamen trägt er jetzt auf dem Oberarm – offenbar dauerhaft. Link in X-Bio. https://t.co/X7SfoCXTYB— DER SPIEGEL (@derspiegel) November 10, 2026
Dietro le quinte si è giocata anche una partita tra Csu e Cdu, ovvero tra Markus Söder, governatore della Baviera, e Friedrich Merz, cancelliere in carica. Söder era uscito allo scoperto già la scorsa primavera suggerendo come candidata ideale Ilse Aigner, esponente di spicco della Csu, già ministra federale dell’Agricoltura nei governi Merkel e attualmente presidente del Parlamento bavarese. Dopo qualche esitazione ora anche Merz ha accolto la scelta di Ilse Aigner presentandola, anzi, come persona particolarmente «capace di unire» e dunque perfettamente idonea alla carica.
Sarà dunque Aigner la candidata dei due partiti dell’Unione, e sul suo nome convergeranno anche socialdemocratici e verdi. Resta il fatto che la sequenza degli annunci ha alimentato l’impressione di una competizione per intestarsi la nomina: Söder ha sostenuto per primo la candidatura della sua collega bavarese, mentre Merz ha dovuto chiudere il confronto dentro il partito mostrando che la decisione passava dalla Cdu. Alla fine, il conto tra i due partiti gemelli si è chiuso con un onorevole pareggio. La Csu ha ottenuto una candidatura di grande visibilità e la Cdu può rivendicare il merito di aver preso l’iniziativa formale.
Salvo sorprese la Germania avrà dunque per la prima volta una donna nella carica di presidente federale e per la prima volta anche un esponente della Baviera. Aigner, 61 anni, è conosciuta per il suo profilo, pragmatico e conciliante, utile per un incarico che è soprattutto rappresentativo. Da presidente dell’assemblea bavarese, ha dato prova di imparzialità istituzionale e mostrato una linea ferma nella difesa della democrazia. La sua esperienza potrà risultare preziosa in una fase in cui le istituzioni tedesche potrebbero essere chiamate a gestire situazioni politiche e costituzionali difficili.