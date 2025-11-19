Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Per Gaza il voto all’Onu e il sostegno dell’Arabia Saudita

Michele Brunelli
Nella convergenza di potere e interessi si intravede la cifra del momento: la «pace economica» come strumento geopolitico
Bin Salman e Donald Trump alla Casa Bianca - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Bin Salman e Donald Trump alla Casa Bianca - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Il 29 novembre 1947, nella grande sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunitasi nella sua prima sede provvisoria a Lake Success, gli allora 57 Stati membri, voto dopo voto, decretarono la fine del Mandato britannico sulla Palestina e l’inizio di una frattura destinata a pesare sulla storia del Medio Oriente contemporaneo. Con la Risoluzione 181, l’Onu proponeva la spartizione del territorio in due Stati, uno a maggioranza ebraica, l’altro araba, e un regime internazionale per Gerusa

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario