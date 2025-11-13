Jérôme Gautheret: «Per fare la pace serve tempo, non equilibrio»
Il giornalista interviene alla Fondazione Micheletti in occasione del Festival della Pace: l’intervista
Jérôme Gautheret
«Nelle relazioni internazionali tutti si concentrano su come si arriva alla guerra, nessuno pensa alla fase successiva, ovvero a come si costruisce la pace». Jérôme Gautheret, già corrispondente del quotidiano francese Le Monde in Italia, spiega così le ragioni che lo hanno spinto nell’estate del 2023, insieme al collega Thomas Wieder, a scrivere il libro «Faire la paix. De Waterloo à la Bosnie. Six façons de mettre fin à une guerre», inizialmente pubblicato da Le Monde, e poi stampato in Franci
