Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Onu, 80 anni dopo l’utopia della pace nel mondo

Paolo Corsini
Negli ultimi decenni l’organizzazione intergovernativa sconta una crisi profonda che non le consente di svolgere la missione per la quale è stata costituita
La sede dell'ONU a Genève - © www.giornaledibrescia.it
La sede dell'ONU a Genève - © www.giornaledibrescia.it

L’Onu compie ottant’anni. Quale futuro? Ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Onu: la grande organizzazione intergovernativa istituita dopo il secondo conflitto mondiale in sostituzione della Società delle Nazioni voluta dal presiedente americano Woodrow Wilson che nel 1918 incluse, nei «quattordici punti» per porre fine alla guerra, la proposta di dare vita ad un organismo cui assegnare lo scopo di sostenere il mantenimento della pace. Una vicenda, che si avvia a p

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario