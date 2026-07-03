Far crescere il senso del limite nei figli

Ci sono tragedie, come quella recente di quei nove adolescenti che finiscono con l’auto in un canale e in tre perdono la vita, che fatichi a capire. Ti dicono che il guidatore, un giovane neo-patentato era positivo all’alcoltest e trovi immediatamente il motivo di quel dramma che si consuma a rientro da una notte in disco.
Eccolo lì il colpevole, l’abuso di alcol e questo ti basta. Ma poi pensi che accade ancora e nonostante le infinite campagne d’informazione sui pericoli delle bevande alcoliche, ci ritroviamo ancora a parlare di disgrazie sulla strada e a contare morti. Soprattutto crediamo che sia l’abuso, quando invece è rischioso anche il consumo normale.
Probabilmente il guidatore di 19 anni, autorizzato da pochi mesi alla guida lo doveva sapere. Ma allora chiediamoci come mai a questa età non c’è ancora il senso del limite. Domandiamoci da dove viene in adolescenza quel bisogno di sfidare il pericolo e la morte.
Molti pensano che sia sempre e solo la mancanza di controllo genitoriale a generare le tragedie, per cui vien da dire che la soluzione stia nell’aumento dell’attenzione, più severità e punizioni. In parte conta, eccome! Ma poniamoci il dubbio che manchi la partecipazione affettiva degli adulti al processo di crescita dei figli o sia limitata la condivisione della fatica che loro fanno per diventare grandi.
Non è solo il controllo che definisce il livello di protezione dei minori. Ci vuole sicuramente lo sguardo e l’ascolto attivo degli adulti anche se l’adolescenza è il tempo dell’opposizione ai genitori per poter allontanarsi dall’infanzia e dalla famiglia. Contano invece non poco le nostre contraddizioni continue che ci fanno dire dei pericoli dell’alcol mentre ogni giorno diamo al bere in compagnia la funzione di festeggiare un evento, fare comunità e una grande valenza sociale. Non si tratta di azzerare queste consuetudini mentali, ma chiediamoci quanto siano inefficaci le contraddizioni che peraltro riserviamo a gran parte delle regole e dei limiti.
Più che le parole sono i comportamenti e i modelli che educano. Negli incidenti stradali che ad esempio, restano la prima causa di morte in età giovanile, non c’è solo il vino come pericolo. C’è anche la velocità che oggi è vista come abilità di guida anche quando è espressione di prepotenza. Nella vita di ogni giorno, sulle strade l’andare piano sta diventando una colpa.
Messaggi frequenti questi che non comunicano l’importanza di riconoscere le fragilità che abbiamo tutti ma la necessità di cura che ciascuno deve a se stesso e a chi gli sta vicino. Non è la vergogna dei limiti che ci serve, ma l’educare al rispetto delle regole e dei divieti e far crescere con l’esempio il senso dei limiti nei giovani. Non ci aiutano solo le parole dei divieti, ma ci serve il controllo delle azioni e la coerenza dei gesti anche quelli più innocenti, come quando attraversiamo una strada con il semaforo rosso, giustificando che non serve restare fermi ad aspettare, se non passa nessuno.