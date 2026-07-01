«Cari genitori», il senso del limite si insegna fin da piccoli

La tragedia dei tre 17enni morti in un canale a Senago dopo una serata in discoteca riporta al centro la riflessione sul senso di responsabilità. Regole e divieti da soli non bastano: bambini e adolescenti devono imparare a comprenderne il significato e le conseguenze

Giuseppe Pino Maiolo Commentatore 01 luglio 2026 2 ' di lettura

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