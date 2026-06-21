Senago, auto precipita nel canale: morti tre 17enni, a bordo erano in 9

Le vittime sono due ragazzi e una ragazza. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato: era positivo all’alcol test

21 giugno 2026 1 ' di lettura

L'auto recuperata dal canale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleSenago Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...