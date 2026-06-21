Senago, auto precipita nel canale: morti tre 17enni, a bordo erano in 9

Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese.
Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto.
La dinamica
Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica del drammatico incidente. L'allarme è scattato intorno alle 5.30, in via per Cesate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Sette giovani sono stati estratti vivi dall'auto, incluso il conducente, e trasportati in ospedale.
La prima vittima, una ragazza, è morta nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarla, poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono di due ragazzi diciassettenni i corpi recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco.
Al momento gli operatori sono al lavoro per recuperare l'auto. La Procura di Milano ha già disposto l'autopsia vittime.