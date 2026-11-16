F35, la polemica è puntuale ma il piano della Difesa resta in ritardo

È bastato che il Governo presentasse il programma dello Stato maggiore per la prosecuzione del programma F35 e il potenziamento del Polo industriale di Cameri per scatenare l’ennesima polemica politica, con risvolti strumentali in chiave elettorale. Indubbiamente l’annuncio della necessità di investire nel programma 7,28 miliardi oltre i 13,5 autorizzati nel 2009, portando l’onere complessivo a ben 20,84 miliardi, ha un impatto mediatico non indifferente: ma è necessario inquadrare la notizia in ottica complessiva, quasi «di sistema».
Il riequipaggiamento di buona parte dell’Aeronautica Militare con l’F35 (prodotto dalla statunitense Lockheed Martin) è infatti un programma partito da molto lontano (l’adesione italiana è del 1999, Governo D’Alema, con firma nel 2002, Governo Berlusconi).
La scelta, inizialmente contestata perché il sofisticato velivolo era ritenuto ridondante alle nostre esigenze, è stata in realtà poi condivisa dalla grande maggioranza delle forze Nato e anche la Germania, riluttante ad adottare il caccia americano di quinta generazione, alla fine ha deciso di acquisirne un numero sufficiente a equipaggiare i reparti che possiedono capacità di strike nucleare (sinora assicurata dai Tornado, che però dall’anno prossimo inizieranno il pensionamento dopo quasi mezzo secolo di servizio).
Come siamo arrivati al totale di 115
Nel 2009 l’Italia prevedeva di acquisirne 131, a decollo convenzionale F35A e Stovl (decollo corto e atterraggio verticale) F35B per rimpiazzare i cacciabombardieri leggeri AMX Ghibli, quelli «pesanti» Tornado e gli AV8B Harrier II, Stovl indispensabili per le nostre portaerei prive di catapulte: ovvero oltre 200 velivoli con decenni di impiego sulle spalle. Il totale venne poi (per ragioni economiche) ridotto a 90 (60 F35A e 30 F35B), ma il requisito iniziale non è mai mutato e ora la Difesa ha chiesto di riportare gli F35 a 115 esemplari, per schierare 75 A e 40 B, questi ultimi condivisi tra Aeronautica e Marina.
Lungimirante si è rivelata anche la scelta (criticatissima all’inizio) di allestire a Cameri (Novara) una Faco (Final assembly and check out) dove, oltre ai nostri velivoli, vengono ora assemblati anche parte di quelli ordinati da Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Svizzera e, prossimamente, anche Repubblica Ceca. Sinora sono stati montati in Italia 112 velivoli, ma il numero dovrebbe raddoppiare. Certo, non sono stati raggiunti gli incrementi di mano d’opera prospettati, ma, in ogni caso, Cameri rimarrà per decenni ancora un punto di riferimento europeo per la linea F35.
Il programma, peraltro come previsto, ha visto lievitare i costi sia per l’inflazione sia per le necessità di incremento tecnologico del mezzo: l’F35, infatti, è un poderoso agglomerato di sensori ed elaboratori, il cui sviluppo procede per fasi e non s’è mai interrotto. Attualmente è in corso l’aggiornamento hardware e software TR-3 destinato a portare il velivolo allo standard Block 4, considerato quello della maturità operativa e al quale dovranno essere aggiornati tutti gli esemplari sinora consegnati. A queste voci si aggiungono quelle per l’estensione del sistema logistico e il consolidamento delle capacità industriali di Cameri.
Questa fase del programma, comunque, si dipanerà tra il 2027 e il 2039, un arco di dodici anni. L’ultimo dato disponibile (31.12.2023) riferisce di ricadute economiche e tecnologiche nazionali per circa 4,7 miliardi, destinati ovviamente a crescere.
Oggi l’F35 (che nel mondo vola già in quasi duemila esemplari) è l’asse portante della difesa aerea occidentale e lo sarà per altri trent’anni (in attesa che Italia e Uk lo integrino col Gcap di sesta generazione, in sviluppo assieme al Giappone). Rimane l’italico vezzo di affrontare per «spot» temi della difesa mai esaminati in ottica di pianificazione. In questo, purtroppo, la cosa pubblica, senza differenze tra i vari governi, dà sempre il peggio. I citati 20,84 miliardi, infatti, non trovano riscontro nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2025-2027: presentato a inizio novembre in Parlamento, a metà mese non era stato pubblicato e risultava ancora «in fase di elaborazione» sul sito del Ministero della Difesa. Per legge (244/2012) doveva essere trasmesso alle Camere entro il 30 aprile… scorso.