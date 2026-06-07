F35, la Corte dei conti e i costi fuori controllo

Una recente delibera della Corte dei Conti lancia un allarme sulle risorse della difesa . Su uno dei dossier più caldi – in anni segnati da guerre e in cui le sollecitazioni (Nato e Ue) a aumentare la spesa militare sono costanti – i giudici contabili rilevano come i costi per gli F35 – i caccia di 5ª generazione che volano anche a Ghedi – siano fuori controllo.

A oggi l’Italia ha speso oltre 11 miliardi per il programma (Jsf), con un numero di velivoli più volte rivisto (131 prima, 90 poi e ora 115), e crescita dei costi derivata da fattori su cui nulla incidiamo: il dilatarsi dei tempi di progetto, l’esclusione della Turchia per volere Usa dai Paesi utilizzatori, i minori proventi del polo assemblaggio di Cameri, l’inflazione, ecc. Il nostro Paese dovrà dedicare al solo F35 nel triennio 2025-27 il 22,5% delle risorse della difesa e sarà costretto a accettare ogni variazione, implementazione e spese relative decise dagli Usa, leader del progetto di cui siamo meri fruitori. Non fu così per il Tornado (aereo italo-tedesco-britannico) e non lo sarà per il futuro sistema Gcap (in cantiere fra Tokyo, Londra e Roma, sempre che i bilanci lo consentano: abbiamo già impegnato 2,2 miliardi).