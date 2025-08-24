Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniPoliticaItalia e Estero

Europa vaso di coccio, in ritardo e senza risorse

Roberto Chiarini
I governi europei faticano enormemente a far proprio il celebre monito di Draghi, da lui ripetuto a Rimini, «whatever it takes»: «Fare tutto il necessario» per salvare l’Europa
Trump con i leader europei alla Casa Bianca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Trump con i leader europei alla Casa Bianca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il ricevimento regale in Alaska offerto da Trump a Putin, un ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, ci aveva lasciato allibiti. La successiva accoglienza a Washington, inaspettatamente cordiale riservata agli alleati europei (fino al giorno prima trattati da nemici), ci ha poi confortato. Abbiamo pensato che la solidarietà atlantica di Trump fosse rispuntata sotto la coltre di insulti («siete parassiti, scrocconi, patetici»), generosamente elargiti agli storici partne

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario