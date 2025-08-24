Europa vaso di coccio, in ritardo e senza risorse

I governi europei faticano enormemente a far proprio il celebre monito di Draghi, da lui ripetuto a Rimini, «whatever it takes»: «Fare tutto il necessario» per salvare l’Europa

Trump con i leader europei alla Casa Bianca - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il ricevimento regale in Alaska offerto da Trump a Putin, un ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, ci aveva lasciato allibiti. La successiva accoglienza a Washington, inaspettatamente cordiale riservata agli alleati europei (fino al giorno prima trattati da nemici), ci ha poi confortato. Abbiamo pensato che la solidarietà atlantica di Trump fosse rispuntata sotto la coltre di insulti («siete parassiti, scrocconi, patetici»), generosamente elargiti agli storici partne