Alluvione in Nepal, i bresciani: «Bloccati 7 ore in strada, è un disastro»

Giovanni Fassini e Marco Lombardi si trovano nel paese colpito dalla calamità: «L'autista ci ha detto che stava arrivando la piena del fiume e in pochi minuti è venuto giù tutto. Però stiamo bene»

Sergio Gabossi 26 agosto 2026 1 ' di lettura

Loading video... Alluvione in Nepal, due bresciani bloccati per sette ore: «Situazione allucinante» Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti alluvione in NepalbrescianiNepal Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...