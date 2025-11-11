In Puglia il vero duello è tra Pd e M5s e ridisegna il «campo largo»

L’eurodeputato Decaro è il candidato, favorito, del centrosinistra e sfida l’imprenditore Luigi Lobuono che rappresenta il centrodestra

3 ' di lettura

Luigi Lobuono e Antonio Decaro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il 23 e 24 novembre si svolgerà l’ultimo turno delle elezioni regionali 2025, che stavolta vedrà andare alle urne veneti, campani e pugliesi. In questa occasione ci occupiamo della Puglia, dove - come nelle altre tre regioni al voto in questo mese - non si può ricandidare il governatore uscente perché ha raggiunto il limite dei due mandati. Così, al posto di Michele Emiliano (Pd) si presenta per il «campo largo» l’europarlamentare ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro (Pd), al quale il centrodest