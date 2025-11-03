Politica al bivio tra la riforma giustizia e le prospettive referendarie

Il testo non ha ottenuto i due terzi dei consensi. Si ipotizza che la chiamata alle urne di terrà nel prossimo marzo-aprile

L'aula del Senato - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La riforma della giustizia ottiene il doppio e definitivo via libera parlamentare ed già è partita la battaglia dei comitati del sì e del no per il referendum confermativo: la riforma non ha ottenuto i due terzi dei consensi, che la avrebbero blindata. Si ipotizza che la chiamata alle urne si terrà nel prossimo marzo-aprile. Un confronto che tutti auspicano nel merito, ma che si configura aspro e reciprocamente delegittimante. Il dossier giustizia è pieno di letture contrapposte, ultima in ordin