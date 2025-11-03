Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Politica al bivio tra la riforma giustizia e le prospettive referendarie

Adalberto Migliorati
Il testo non ha ottenuto i due terzi dei consensi. Si ipotizza che la chiamata alle urne di terrà nel prossimo marzo-aprile
L'aula del Senato - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'aula del Senato - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La riforma della giustizia ottiene il doppio e definitivo via libera parlamentare ed già è partita la battaglia dei comitati del sì e del no per il referendum confermativo: la riforma non ha ottenuto i due terzi dei consensi, che la avrebbero blindata. Si ipotizza che la chiamata alle urne si terrà nel prossimo marzo-aprile. Un confronto che tutti auspicano nel merito, ma che si configura aspro e reciprocamente delegittimante. Il dossier giustizia è pieno di letture contrapposte, ultima in ordin

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Leggi anche

Opinioni
Magistrati, separazione delle carriere e libertà di espressione
Andrea Cavaliere - Avv. membro della Giunta nazionale delle Camere Penali

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario