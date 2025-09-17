Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

L’Europa applaude Draghi ma resta ferma e divisa

Marco Frittella
Le previsioni sul futuro dell’Ue fatte dall’ex premier italiano vengono lodate e citate, ma non vengono messe in pratica e, di fatto, restano ignorate
Mario Draghi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Mario Draghi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cassandra aveva ricevuto il dono della preveggenza ma le sue profezie non venivano credute. Mario Draghi sembra seguire quel destino, con una variante: le sue previsioni sul futuro della Ue vengono anche credute, anzi lodate e citate con molto rispetto e ammirazione, ma non messe in pratica: di fatto ignorate. Per un riscatto Ue: quello che Draghi non ha detto Ignorato è stato il report sulla concorrenza e la competitività che l’anno scorso, su richiesta di Ursula von der Leyen, l’ex premier ita

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario