L’Europa applaude Draghi ma resta ferma e divisa

Le previsioni sul futuro dell’Ue fatte dall’ex premier italiano vengono lodate e citate, ma non vengono messe in pratica e, di fatto, restano ignorate

3 ' di lettura

Mario Draghi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cassandra aveva ricevuto il dono della preveggenza ma le sue profezie non venivano credute. Mario Draghi sembra seguire quel destino, con una variante: le sue previsioni sul futuro della Ue vengono anche credute, anzi lodate e citate con molto rispetto e ammirazione, ma non messe in pratica: di fatto ignorate. Per un riscatto Ue: quello che Draghi non ha detto Ignorato è stato il report sulla concorrenza e la competitività che l’anno scorso, su richiesta di Ursula von der Leyen, l’ex premier ita