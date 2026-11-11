Un capo negoziatore europeo per arrivare alla pace in Ucraina

La guerra in Ucraina è la prova del fuoco per l’Europa e la sequenza di eventi che produce è rovente. Domenica è iniziata in Polonia la prima grande esercitazione della Forza Multinazionale per l’Ucraina (MNF-U), il braccio militare della Coalizione dei Volenterosi, ossia il gruppo di Stati impegnati a rafforzare il sostegno economico e militare all’Ucraina aggredita. Si tratta di 2.800 militari di 11 Stati, impegnati congiuntamente in operazioni terrestri, aeree e navali, preparati a intervenire in Ucraina dopo un cessate il fuoco, quando ci sarà.
Ieri ad Abu Dhabi si sono invece svolti colloqui politici in formato trilaterale, con la partecipazione di rappresentanti ucraini, russi e «mediatori» statunitensi. Tra i rappresentanti europei, ma fuori dalla stanza principale, erano presenti le tre delegazioni di Nato, Ue e quella di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (il cosiddetto «formato E4»). Venerdì 13 si terrà, a sua volta, una riunione informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. In quell’occasione si potrebbe discutere anche delle modalità di rappresentanza diplomatica europea nei futuri colloqui e negoziati sull’Ucraina, questione tornata alla ribalta dopo che l’Italia ha lamentato la mancanza di un approccio diplomatico europeo unitario, anziché soltanto coordinato o, peggio, frammentato.
In questo quadro d’incalzante tensione e incertezza, restano fermi due punti basilari. Primo: gli Stati Uniti si considerano appunto un mediatore e non una potenza egemone, cosicché non guidano più, e anzi spesso contrastano, gli alleati europei. Questi, perciò, vivono un inedito travaglio per riorganizzarsi in forma cooperativa e unitaria anche sul piano diplomatico, anzitutto quello dell’Unione. Secondo: Mosca ha già respinto le proposte europee, sostenute da Kiev, per un cessate il fuoco, continuando invece a pretendere dall’Ucraina la cessione dell’intero Donbass, che le forze russe, dopo quasi cinque anni d’invasione (2022) e dodici anni di guerra (2014), non hanno conquistato.
Questo scacco alla potenza russa e alle sue ambizioni di conquista contribuisce a spiegare la campagna indiscriminata di attacchi missilistici e con droni contro l’Ucraina. Lo scopo è piegare la volontà di resistenza ucraina. Nel contempo, si susseguono atti di sabotaggio e sovversione in Europa, comprese azioni belliche nel Mar Nero, per fiaccare la volontà europea di difendere il fronte orientale, che trova ormai espressione militare anche nella Forza Multinazionale per l’Ucraina.
L’intransigenza di Mosca rappresenta il culmine logico della condotta russa, perché la dipendenza della politica del Cremlino dalla guerra implica la subordinazione del fine politico allo scopo militare e, perciò, l’ascensione agli estremi. Questa condotta di guerra segna però un nadir della diplomazia russa, incapace di comprenderne la portata politica e le implicazioni belliche, ovvero indifferente a entrambe. Essa è impegnata, al contrario, a pianificare l’inasprimento e l’estensione della guerra, seguendo una diplomazia della violenza e del doppio gioco che mira a una pace di potenza. Ciò ha prodotto, tuttavia, effetti diversi da quelli previsti dai pianificatori sulla base di schemi carenti e moralmente perversi. Finora, l’esito principale e imprevisto di questa condotta è che la guerra contro il più grande Stato europeo coinvolge oggi tutti i Paesi europei e i loro sistemi di cooperazione, facendone, di fatto, una guerra d’Europa. Per questo gli europei stanno cercando nuove pratiche e nuovi concetti politici destinati a condurli uniti, insieme agli ucraini, verso i veri negoziati di pace che, prima o poi, si apriranno. Per gli europei è urgente esprimere unità diplomatica nei confronti della Russia, anzitutto attraverso la definizione di un’unità negoziale che rappresenti il loro impegno già comune nella difesa del fronte orientale in Ucraina. Se ciò accadrà, il progetto di pace dell’Unione avrà compiuto un altro passo storico, determinato dalle contingenze della guerra iniziata dalla Russia. La pace, difatti, si fa col nemico. E si fa attraverso la diplomazia.